ब्रिसबेन: ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन गाबा में इंग्लैंड को दूसरे एशेज टेस्ट में 8 विकेट से हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंकतालिका में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। स्टीव स्मिथ की अगुवाई में टीम ने लगातार पांचवीं जीत दर्ज करते हुए शीर्ष स्थान पर कब्ज़ा बरकरार रखा।

ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार लय जारी

गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर एशेज सीरीज़ में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा WTC साइकिल में अब तक खेले गए 5 में से 5 मैच जीते हैं। टीम ने किसी मैच में न तो हार का सामना किया है और न ही कोई ड्रॉ खेला है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वह लगातार दो हार झेलने के बाद सातवें स्थान पर खिसक गया है। टीम ने इस चक्र में अब तक सिर्फ 2 जीत दर्ज की हैं।

WTC 2025-27 अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

1. ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों में पांचों जीतकर 60 अंक और 100 प्रतिशत PCT

2. दक्षिण अफ्रीका ने 4 में से 3 मैच जीते हैं, 36 अंक और PCT 75 प्रतिशत

3. श्रीलंका ने 2 मैच खेले हैं, एक जीत और एक ड्रॉ, 16 अंक और 66.67 प्रतिशत PCT

4. पाकिस्तान ने 2 में से 1 मैच जीता और 1 हारा, कुल 12 अंक और 50 प्रतिशत PCT

5. भारत इस समय पाँचवें स्थान पर, कुल 9 मैच में 4 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ, 52 अंकऔर PCT 48.15 प्रतिशत

6. न्यूज़ीलैंड ने सिर्फ 1 मैच खेला जो ड्रॉ रहा, 4 अंक और PCT 33.33 प्रतिशत

7. इंग्लैंड ने 7 मैचों में केवल 2 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ, 26 अंक हैं और PCT 30.95 प्रतिशत

8. बांग्लादेश ने 2 मैच में 1 ड्रॉ और 1 हार, 4 अंक और 16.67 प्रतिशत PCT

वेस्टइंडीज इस समय नौवें और आखिरी स्थान पर है। टीम ने 6 मैच खेले हैं और एक भी जीत दर्ज नहीं की है। 5 हार और 1 ड्रॉ के साथ उसके मात्र 4 अंक हैं और PCT 5.56 प्रतिशत है।