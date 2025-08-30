स्पोर्ट्स डेस्क: राजस्थान रॉयल्स ने पुष्टि की है कि पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने आगामी आईपीएल 2026 सीजन से पहले मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रैंचाइजी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से यह घोषणा की। जिससे द्रविड़ का रॉयल्स के साथ मुख्य कोच का कार्यकाल समाप्त हो गया।

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद द्रविड़ 2025 सीजन के लिए रॉयल्स टीम में मुख्य कोच के रूप में शामिल हुए। आईपीएल में उनकी वापसी को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा गया क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट के शुरुआती वर्षो में एक खिलाड़ी के रूप में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया था।

हालांकि रॉयल्स उनके नेतृत्व में खिताब नहीं जीत पाई लेकिन द्रविड़ की मौजूदगी ने टीम में स्थिरता और विकास पर जोर दिया। युवा प्रतिभाओं को निखारने पर जोर देने के लिए जाने वाले द्रविड़ ने उभरते खिलाड़ियों का समर्थन करने और टीम के माहौल में एक अनुशासित संस्कृति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई।

द्रविड़ ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब आईपीएल से लगातार जुड़े रहने के बाद अब वे फ्रैंचाइजी क्रिकेट के दबाव भरे माहौल से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते है। हालांकि एक मेंटर के रूप में उनकी विरासत अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल दोनों स्तरों पर अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को प्रभावित करती रहेगी।