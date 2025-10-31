नोएडा (उत्तर प्रदेश) : टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर रोमांचक जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए इसे एक "बहुत बड़ी उपलब्धि" बताया और कहा कि यह उनकी क्वालिटी का सबूत है क्योंकि वे महिला विश्व कप फाइनल में पहुंच गई हैं। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ICC महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में जगह बनाते हुए एक रोमांचक सेमीफाइनल मैच में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हरा दिया।

जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर मैच की स्टार रहीं, उन्होंने एक अहम पार्टनरशिप की जिससे भारत को 339 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली, जो महिला वनडे क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा रन चेज है। मेजबान टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 338/10 रनों का पीछा करते हुए 9 गेंदें बाकी रहते जीत हासिल की और महिला विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेज का नया रिकॉर्ड बनाया।

भारत के प्रदर्शन पर अपने विचार साझा करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने कहा, "यह एक बड़ा मैच था। ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छा खेलती है और उसने कई विश्व कप जीते हैं, उन्होंने (भारत ने) उसे हराया। सभी जानते थे कि भारत एक अच्छी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।'

दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान एलिसा हीली के जल्दी आउट होने के बाद फोबे लिचफील्ड (93 गेंदों में 119 रन, जिसमें 17 चौके और तीन छक्के शामिल हैं) और एलिस पेरी (88 गेंदों में 77 रन, जिसमें छह चौके और दो छक्के शामिल हैं) ने दूसरे विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी की।

लिचफील्ड का विकेट गिरने के बाद भारत ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को 265/6 पर रोक दिया। हालांकि, एश गार्डनर (45 गेंदों में 63 रन, जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल हैं) और किम गार्थ (17) के बीच 66 रन की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया को 49.5 ओवर में 338 रन तक पहुंचा दिया। श्री चरानी (2/49) और दीप्ति शर्मा (2/73) भारत के टॉप गेंदबाजों में से थे। अमनजोत कौर, क्रांति गौड़ और राधा यादव ने एक-एक विकेट लिया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 10वें ओवर में 59/2 पर था जिसमें ओपनर शैफाली वर्मा (10) और स्मृति मंधाना (24 गेंदों में 24 रन, जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल है) आउट हो गईं। हालांकि जेमिमा और हरमनप्रीत ने भारत पर दबाव नहीं बनने दिया। ऋचा घोष (16 गेंदों में 26 रन, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल हैं) और अमनजोत (आठ गेंदों में 15*, जिसमें दो चौके शामिल हैं) ने महत्वपूर्ण छोटी पारियां खेलीं, जिससे जेमिमा को सपोर्ट मिला और लक्ष्य 5 विकेट और 9 गेंदें बाकी रहते हुए पूरा हो गया। जेमिमा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला। इस जीत के साथ भारत ने महिला CWC फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और रविवार को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने के लिए तैयार है।