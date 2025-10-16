कोलकाता : सुदीप चटर्जी शतक से दो रन से चूक गए लेकिन उनके 98 रन और सुमंत गुप्ता के नाबाद 82 रन की मदद से बंगाल ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मैच के दूसरे दिन नाजुक स्थिति से उबरते हुए छह विकेट पर 274 रन बनाए। मेजबान टीम ने 61 रन की बढ़त बनाई हुई है और उसके चार विकेट बाकी हैं। बंगाल ने उत्तराखंड को पहले दिन पहली पारी में 213 रन पर समेट दिया था।

बंगाल ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर आठ रन से की। लेकिन उसके बल्लेबाजों को तेज गेंदबाज देवेंद्र सिंह बोरा के सामने संघर्ष करना पड़ा जिन्होंने पहले दिन कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट करके कहर बरपाया था। बोरा ने फिर सुदीप कुमार घरामी (15) और अनुस्तुप मजूमदार (35) को आउट किया, जिससे लंच से पहले बंगाल का स्कोर तीन विकेट पर 63 रन हो गया।

विकेटकीपर अभिषेक पोरेल (40 गेंद में 21 रन) की संक्षिप्त पारी ब्रेक के तुरंत बाद समाप्त हो गई जिससे बंगाल ने 98 रन पर चौथा विकेट गंवा दिया। हालांकि चटर्जी और गुप्ता ने पांचवें विकेट के लिए 156 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाकर पारी को संभाला। भारत ए के पूर्व बल्लेबाज चटर्जी ने 264 गेंद का सामना किया और 12 चौके लगाए लेकिन शतक से महज दो रन से चूक गए। गुप्ता 82 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने संयम से खेलते हुए पारी को संभाला। विशाल भाटी (15) आउट होने वाले छठे बल्लेबाज रहे।

गेंदबाजों में बोरा ने उत्तराखंड के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया जबकि बाएं हाथ के स्पिनर जगदीश सुचित और तेज गेंदबाज अभय नेगी ने किफायती गेंदबाजी की लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए। बंगाल की कोशिश मोहम्मद शमी और पुछल्ले बल्लेबाजों के गुप्ता के साथ मिलकर स्कोर 300 रन तक पहुंचाने की होगी। दिल्ली में सेना की टीम नकुल शर्मा (96 रन) और पुलकित नारंग (69 रन) के अर्धशतकों की मदद से पहली पारी में 359 रन पर सिमट गई और स्टंप तक उसने त्रिपुरा के 56 रन तक चार विकेट झटक लिए थे।

सूरत में हरियाणा की टीम पार्थ वत्स के नाबाद 106 रन के बावजूद दूसरी पारी में 9 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। पहली पारी में 171 रन बनाने वाली हरियाणा की टीम ने रेलवे को 128 रन पर समेट दिया था। अहमदाबाद में असम के पहली पारी में 310 रन के जवाब में गुजरात ने अभिषेक देसाई के 80 रन और आर्या देसाई के 79 रन की नाबाद पारियों की मदद से स्टंप तक बिना विकेट गंवाए 166 रन बना लिए थे। असम के लिए शिबशंकर रॉय ने 113 रन की शतकीय पारी खेली और प्रद्युन सैकिया ने 70 रन बनाए।