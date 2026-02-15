लंदन : इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने महीने की शुरुआत में चेहरे पर गेंद लगने के बाद खेलते समय या बैटिंग प्रैक्टिस करते समय भी हमेशा हेलमेट पहनने की कसम खाई है। स्टोक्स ने मैच में स्पिनरों का सामना करते समय हेलमेट न पहनने की बैट्समैन की टैक्टिक्स पर भी सवाल उठाए।

स्टोक्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'जब स्पिन बॉलिंग हो रही हो तो मुझे हेलमेट न पहनने का मतलब कभी समझ नहीं आया, मैं बिना हेलमेट के थ्रोडाउन करता था।' उन्होंने आगे कहा, 'पिछले हफ्ते मेरे एक्सीडेंट के बाद और बहुत लकी होने के बाद मैं कभी हेलमेट पहनूंगा नहीं भूलूंगा, क्रिकेट बॉल से बहुत नुकसान होता है।'

स्टोक्स को गलती से एक क्रिकेट बॉल लग गई जिससे उनके गाल की हड्डी, नाक और आंख में चोट लग गई, जब वह अपनी काउंटी टीम डरहम के लिए नेट सेशन देख रहे थे। स्टोक्स ने चोट लगने के तुरंत बाद अस्पताल से अपने चोट लगे चेहरे की एक फोटो पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, 'आपको क्रिकेट बॉल की हालत देखनी चाहिए।'

इस घटना के बाद इंग्लैंड के टॉप ऑलराउंडर को टूटी हुई चीकबोन की सर्जरी करवानी पड़ी। उन्होंने 5 फरवरी को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सर्जरी की सफलता के बारे में बताया जिसमें वह हॉस्पिटल के बेड पर थे, उनकी दाहिनी आंख पर गहरी चोट और गाल पर एक छोटा सा चीरा लगा हुआ था। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'हो सकता है ऐसा न लगे... लेकिन सर्जरी सफल रही।'

स्टोक्स 2023 में वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम से बाहर हैं और मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टी20 टीम में शामिल नहीं हैं, जहां इंग्लैंड ने अपने ग्रुप स्टेज में तीन में से दो मैच जीते हैं। स्टोक्स के जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की होम सीरीज के पहले टेस्ट में अपना अगला इंटरनेशनल मैच खेलने की संभावना है, हालांकि वह काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए खेल सकते हैं।