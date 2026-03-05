काबुल (अफगानिस्तान) : अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) की नेशनल सिलेक्शन कमिटी ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए अफगानिस्तान नेशनल टीम की टीम को फाइनल कर दिया। ACB के मुताबिक टॉप-ऑर्डर बैटर इब्राहिम जदरान, जो पहले T20I में उप-कप्तान थे, ने राशिद खान की जगह अफगानिस्तान T20I टीम के कप्तान बनाए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी, ऑल-राउंडर गुलबदीन नैब और विकेटकीपर-बैटर मोहम्मद इशाक, जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का हिस्सा थे, उन्हें दोनों टीमों से बाहर कर दिया गया है।

इस बीच टॉप-ऑर्डर विकेटकीपर बैटर नूर रहमान, बाएं हाथ के स्पिन बॉलिंग ऑल-राउंडर शराफुद्दीन अशरफ और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फरीद अहमद को T20I टीम के लिए चुना गया है। इसके अलावा फरीद अहमद मलिक की ODI टीम में वापसी हुई है, जबकि तेज गेंदबाज जिया उर रहमान शरीफी को वनडे टीम में पहली बार शामिल किया गया है। बिलाल सामी, जिन्होंने अपने पिछले ODI मैच में 5 विकेट लिए थे और प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था, वनडे टीम में अपनी जगह बनाए हुए हैं और उन्हें T20I टीम में रिजर्व पूल में भी शामिल किया गया है।

बिलाल सामी के साथ नांग्याल खारोटी और इजाज अहमदजई T20I रिज़र्व का हिस्सा होंगे, जबकि बशीर अहमद, मोहम्मद सलीम सफी और कैस अहमद को वनडे टीम में रिजर्व पूल में शामिल किया गया है। ACB के चीफ सिलेक्टर अहमद शाह सुलेमानखिल ने कहा, 'T20I कैप्टन के तौर पर राशिद खान के समय ने टीम को बहुत सफलता दिलाई, खासकर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में टीम के शानदार सफर ने इसे और खास बना दिया, जहां हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। ACB के लंबे समय के स्ट्रेटेजिक विजन के हिसाब से और हमारे टीम मैनेजमेंट में हाल के बदलावों के बाद हमने T20I सेटअप में लीडरशिप बदलने का सोच-समझकर फैसला लिया है।'

उन्होंने आगे कहा, 'इब्राहिम जदरान, जो राशिद खान के उप-कप्तान के तौर पर काम कर चुके हैं, इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान के रेगुलर कप्तान की भूमिका निभाएंगे। हम राशिद खान के कीमती योगदान के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इब्राहिम जदरान को इस अहम नई भूमिका में हर सफलता की कामना करते हैं।' उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, हमारा लॉन्ग-टर्म गोल आने वाले दो वर्ल्ड कप इवेंट्स के लिए टीम को ठीक से तैयार करना है। हमें उम्मीद है कि इस नई लीडरशिप में, नेशनल टीम न सिर्फ आगे बढ़ेगी बल्कि शानदार परफॉर्मेंस भी दिखाएगी और आगे आने वाली मुश्किल चुनौतियों के लिए एक मजबूत और कॉम्पिटिटिव बेंच स्ट्रेंथ बनाएगी।'

अफगानिस्तान की T20I टीम :

इब्राहिम जदरान (C), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (WK), नूर रहमान (WK), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अशरफ, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, ज़िया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक और अब्दुल्ला अहमदज़ई।

रिजर्व: नांग्याल खारोटी, बिलाल सामी और एजाज अहमदजई।

अफगानिस्तान की वनडे टीम :

हशमतुल्लाह शाहिदी (C), रहमत शाह (VC), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (WK), इकराम अलीखिल (WK), इब्राहिम जदरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अज़मतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोटी, AM गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक और बिलाल समी।

रिजर्व : कैस अहमद, मोहम्मद सलीम सफ़ी और बशीर अहमद।

