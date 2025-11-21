स्पोर्ट्स डेस्क : एशेज सीरीज हमेशा रोमांच और तनाव से भरी होती है, लेकिन पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसे याद रखना तय है। इंग्लिश बल्लेबाज़ों के बड़े स्कोर न बना पाने के बाद जैसे ही लगा कि मैच इंग्लैंड के हाथ से निकल रहा है, स्टोक्स ने गेंद से चमत्कार कर दिया। 34 वर्षीय इस ऑलराउंडर ने पांच विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ी लाइनअप को घुटनों पर ला दिया। स्टोक्स का यह प्रदर्शन न सिर्फ मैच में इंग्लैंड को वापसी कराता है, बल्कि उन्हें एशेज इतिहास के अनोखे क्लब में भी शामिल करता है।

स्टोक्स का धमाका: पर्थ में पांच विकेट से मैच का रुख बदला

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी जब मजबूत नींव की ओर बढ़ रही थी, तब बेन स्टोक्स ने एक के बाद एक महत्वपूर्ण विकेट निकालकर पूरी काया पलट दी। उन्होंने ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, मिशेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड को आउट कर 123/9 तक पहुंचा दिया। यह स्थिति ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के 172 रन के टोटल से 49 रन पीछे ले आई, जिससे मेजबान टीम पर घरेलू मैदान पर भी भारी दबाव बन गया। स्टोक्स का यह स्पेल सिर्फ विकेटों की संख्या के लिए यादगार नहीं है, बल्कि इसने टेस्ट की दिशा पूरी तरह बदल दी। उनके द्वारा लिए गए सभी विकेट मैच की सबसे महत्वपूर्ण घड़ियों में आए।

इंग्लैंड की पहली पारी: स्टार्क ने किया तहस-नहस

इससे पहले इंग्लैंड खुद बैटिंग में संघर्ष कर चुका था। मिशेल स्टार्क ने आग उगलती गेंदबाज़ी कर इंग्लैंड के सात विकेट उखाड़ फेंके और मेहमान टीम केवल 172 रन पर ढेर हो गई। हैरी ब्रूक (52), ओली पोप (46) और जेमी स्मिथ (33) ने जरूर कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन टीम अपनी आक्रामक रणनीति के कारण जल्दी-जल्दी विकेट खोती रही। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कमेंट्री में इंग्लैंड की इस "अति-आक्रामक" शैली की आलोचना की और कहा कि लंबी पारियां तभी बनेंगी जब बल्लेबाज शॉट चयन में धैर्य दिखाएंगे।

स्टोक्स बने एशेज इतिहास के स्पेशल कप्तान

स्टोक्स ने अपने 5 विकेट के साथ एशेज इतिहास में एक बेहद खास रिकॉर्ड भी बना लिया। वे अब उन तीन कप्तानों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने एशेज में कप्तानी करते हुए एक सेंचुरी भी बनाई है और एक बार पांच विकेट भी लिए हैं। एशेज में कप्तान के तौर पर सेंचुरी और 5 विकेट :

स्टेनली जैक्सन

मोंटी नोबल

बेन स्टोक्स

यह उपलब्धि स्टोक्स को एशेज इतिहास के महान कप्तानों की कोटि में ले जाती है।

पहले दिन गिरे 19 विकेट: पिच या रणनीति?

पर्थ टेस्ट के पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे जो मैच के हालात और दोनों टीमों की रणनीतियों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। पिच में उछाल था, लेकिन बल्लेबाजों की बेसब्र शैली ने विकेटों की बारिश में बड़ी भूमिका निभाई। इंग्लैंड को अब अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करना होगा। यदि वे इसी अंदाज में खेलते रहे तो सीरीज में वापसी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

जो रूट फिर फ्लॉप, बढ़ सकती है आलोचना

पूर्व कप्तान जो रूट का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड पहले ही खराब है और यहां भी उनकी परेशानी जारी रही। रूट बिना खाता खोले सात गेंदों में आउट हो गए, जिससे उनकी आलोचना और बढ़ गई है। इंग्लैंड अब दूसरी पारी में बेहतर प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा।

