स्पोर्ट्स डेस्क: एशेज सीरीज के दौरान मैदान पर फैंस की स्लेजिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने ऑस्ट्रेलियाई फैन को ऐसा जवाब दिया कि मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चौथे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन, जब डकेट बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी एक ऑस्ट्रेलियाई दर्शक ने तंज कसते हुए उनसे पूछा, “बीयर चाहिए?”

दरअसल, कुछ दिन पहले डकेट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह टीम ब्रेक के दौरान नूसा में होटल लौटते समय नशे की हालत में नजर आ रहे थे। उसी वीडियो को लेकर फैन ने उन्हें स्लेज किया, लेकिन डकेट ने इसे बुरा मानने के बजाय खेल भावना के साथ जवाब दिया। उनका यह जवाब सुनकर आसपास मौजूद दर्शकों ने भी तालियां बजाई।

मैदान के बाहर ट्रोल, मैदान के अंदर जवाब

सीरीज में लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे बेन डकेट ने मैदान पर बल्ले से भी आलोचकों को जवाब दिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में उन्होंने अहम 34 रन की पारी खेली, जिसने इंग्लैंड की जीत की नींव रखी।

इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत, क्लीन स्वीप टला

इस जीत के साथ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में 18 मैचों से चली आ रही जीत का सूखा खत्म किया और एशेज में क्लीन स्वीप होने से खुद को बचा लिया। इंग्लैंड ने चौथे टेस्ट में 175 रन का लक्ष्य महज़ 33 ओवर में हासिल कर लिया और चार विकेट से मुकाबला अपने नाम किया।

दो दिन में खत्म हुए इस अजीबोगरीब टेस्ट मैच में इंग्लैंड की ‘बैज़बॉल’ रणनीति आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई हालात में कामयाब होती नजर आई। हजारों इंग्लिश समर्थकों के लिए यह जीत राहत और जश्न का मौका लेकर आई।

सीरीज अभी भी ऑस्ट्रेलिया के नाम

हालांकि, पांच मैचों की एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अभी भी 3-1 से आगे है। सीरीज का आखिरी मुकाबला 4 से 8 जनवरी के बीच सिडनी में खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड जीत के साथ सम्मान बचाने की कोशिश करेगा।