मुंबई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बताया कि मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में तीसरे वनडे के दौरान कैच लेते समय उनकी बाईं निचली पसली में "चोट" लगी थी और स्कैन में प्लीहा में चोट का पता चला है। तीसरे वनडे के दौरान अय्यर ने हर्षित राणा की गेंद पर खतरनाक एलेक्स कैरी को आउट करने के लिए बैकवर्ड पॉइंट से दौड़ते हुए एक शानदार डाइविंग कैच लिया। हालांकि, डाइव लगाते समय वह अजीब तरह से अपनी कोहनी और पसलियों पर गिरे, खासकर अपनी बाईं तरफ। कैच लेने के बाद उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, वह अपनी पसलियों को पकड़े हुए थे और मेडिकल स्टाफ उन्हें पवेलियन वापस ले गया। आज उनके सिडनी अस्पताल में ICU में भर्ती होने की जानकारी सामने आई थी।

BCCI के एक बयान में कहा गया है, "श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर 2025 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय उनकी बाईं निचली पसली के हिस्से में चोट लग गई थी। उन्हें आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।" बयान में आगे बताया गया है कि अय्यर "मेडिकली स्टेबल" हैं। स्कैन में प्लीहा में चोट का पता चला है। उनका इलाज चल रहा है, वह मेडिकली स्टेबल हैं और ठीक हो रहे हैं। BCCI मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों से सलाह लेकर, उनकी चोट की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस के साथ सिडनी में रहेंगे ताकि उनकी रोजाना की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।'

इस बीच अय्यर के माता-पिता उनसे मिलने ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के दौरान श्रेयस ने दो मैचों में 72 रन बनाए जिसमें दूसरे एडिलेड वनडे में 77 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी भी शामिल है, जिसके दौरान उन्होंने रोहित शर्मा के साथ शतकीय साझेदारी की थी। फैंस उम्मीद करेंगे कि अय्यर जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि वह केएल राहुल और अक्षर पटेल के साथ भारतीय मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी हैं। इस साल 11 मैचों और 10 पारियों में उन्होंने 49.60 की औसत और 89.53 के स्ट्राइक रेट से 496 रन बनाए हैं, जिसमें पांच फिफ्टी और बेस्ट स्कोर 79 है।

अय्यर ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली कैंपेन में भी शामिल थे जिसमें उन्होंने 5 पारियों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए, जिसमें दो फिफ्टी शामिल हैं, और वह भारत के टॉप रन बनाने वाले और कुल मिलाकर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। वह भारत के प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने 73 वनडे और 67 पारियों में 47.81 की औसत से 2,917 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और 23 फिफ्टी और बेस्ट स्कोर 128* शामिल है। इस चोट के कारण 30 नवंबर से घर पर शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उनके खेलने पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

