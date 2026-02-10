स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के साथ उनके परिवारों को ठहराने की मांग पर बीसीसीआई (BCCI) ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बोर्ड से अनुरोध किया था कि खिलाड़ियों की पत्नियां और मंगेतर टीम के साथ यात्रा करें और उन्हीं के होटल में ठहर सकें, लेकिन बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।

परिवारों के लिए अलग इंतज़ाम की छूट

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने यह स्पष्ट किया है कि खिलाड़ी चाहें तो अपने परिवार के लिए अलग होटल में निजी तौर पर व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि बोर्ड परिवारों के ठहरने या यात्रा से जुड़ा कोई इंतज़ाम खुद नहीं करेगा।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, 'टीम मैनेजमेंट ने बोर्ड से पूछा था कि क्या खिलाड़ी अपनी पत्नियों या मंगेतरों को टीम के साथ ला सकते हैं और क्या वे साथ ठहर सकते हैं। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परिवार खिलाड़ी के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि चाहें तो वे अपने स्तर पर अलग इंतज़ाम कर सकते हैं।'

लंबे दौरों के लिए ही 14 दिन की अनुमति

बीसीसीआई की मौजूदा नीति के मुताबिक, किसी भी 45 दिन या उससे लंबे विदेशी दौरे पर खिलाड़ियों को अधिकतम 14 दिनों तक परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 इस श्रेणी में नहीं आता, इसलिए बोर्ड ने नियमों में कोई ढील नहीं दी।

भारत मेज़बान, सिर्फ पाकिस्तान मैच के लिए विदेश यात्रा

भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सह-मेज़बान है और टीम को टूर्नामेंट के दौरान सिर्फ एक बार विदेश यात्रा करनी है, जब वह पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए श्रीलंका जाएगी। इसी वजह से भी बोर्ड परिवारों की मौजूदगी को जरूरी नहीं मान रहा।

पहले भी लागू हो चुका है यह नियम

इस साल की शुरुआत में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू लिमिटेड ओवर सीरीज़ खेली थी। उस दौरान भी खिलाड़ियों के परिवारों को टीम के साथ ठहरने की अनुमति नहीं दी गई थी।

निजी शेफ के लिए अलग व्यवस्था

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ खिलाड़ियों ने अपने पर्सनल शेफ के लिए नजदीकी होटल में अलग से बुकिंग की है, ताकि उन्हें अपनी डाइट से जुड़ी कोई परेशानी न हो और खाना आसानी से डिलीवर किया जा सके।

ऑस्ट्रेलिया दौरे की हार के बाद बदली नीति

बीसीसीआई की यह सख्त नीति बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-1 से हार के बाद लागू की गई थी। कोविड-19 के बाद से खिलाड़ियों के परिवारों का पूरे दौरे में साथ रहना आम हो गया था, लेकिन हालिया नतीजों के बाद बोर्ड ने नियमों में बदलाव किया।

भारत का ग्रुप स्टेज शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने अपना अभियान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ जीत के साथ शुरू किया।

12 फरवरी: भारत बनाम नामीबिया, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला: कोलंबो, श्रीलंका

18 फरवरी: भारत बनाम नीदरलैंड्स, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद; सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी।

