स्पोर्ट्स डेस्क: रांची में शानदार शतक लगाने के बाद विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर BCCI ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। BCCI के सचिव देवाजीत सैकीय ने स्पष्ट किया कि कोहली को टेस्ट से रिटायरमेंट वापस लेने के लिए किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई है।

कोहली की रांची में धमाकेदार पारी

30 नवंबर को JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची में हुए पहले ODI में विराट कोहली ने 120 गेंदों में 135 रनों की जोरदार पारी खेली। इस पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि 37 वर्षीय बल्लेबाज अब भी खेल के सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं।

टेस्ट क्रिकेट में भारत की हालिया स्थिति और अफवाहें

भारत ने हाल ही में टेस्ट सीरीज़ में लगातार हार का सामना किया- न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2। इस कारण फैंस और एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए कि क्या भारतीय क्रिकेट ने विराट और रोहित को समय से पहले छोड़ दिया। रांची ODI में कोहली और रोहित के बेहतरीन प्रदर्शन ने इस चर्चा को फिर से ताजा कर दिया।

BCCI ने किया अफवाहों का खंडन

BCCI के सचिव देवाजीत सैकीय ने आज तक से बातचीत में कहा, 'विराट कोहली के बारे में जो कहा जा रहा है, वह केवल अफवाह है। कोहली से इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई है। अफवाहों को गंभीरता से न लें।'

केविन पीटरसन का बयान

पूर्व इंग्लैंड कप्तान केविन पीटरसन ने लिखा, 'अगर आधा सच है कि विराट और रोहित टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर विचार कर रहे हैं, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के लिए ऐसे सुपरस्टार्स की जरूरत है।'

कोहली का टेस्ट रिकॉर्ड और विरासत

123 टेस्ट, 9230 रन, 30 शतक, औसत 46.85

भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान, 68 में 40 जीत

आक्रामक और फिटनेस-फर्स्ट लाल गेंद की संस्कृति के निर्माता

कोहली की मई 2025 में घोषित टेस्ट से रिटायरमेंट ने भारतीय क्रिकेट में एक खालीपन छोड़ दिया, जिसे भरना अभी भी चुनौतीपूर्ण है।