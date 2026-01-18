स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20I और ODI सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है। यह दौरा 15 फरवरी 2026 से शुरू होगा, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20I, 3 ODI और 1 टेस्ट मैच खेला जाना है। हालांकि, फिलहाल टेस्ट टीम की घोषणा नहीं की गई है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए मल्टी-फॉर्मेट सीरीज

BCCI महिला चयन समिति ने इस दौरे को आगामी महिला वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम माना है। सीमित ओवरों की सीरीज में टीम संयोजन और युवा खिलाड़ियों को परखने पर खास फोकस रखा गया है।

T20I टीम में पुराने चेहरे की वापसी

T20I स्क्वॉड की सबसे बड़ी खासियत भर्ती फुलमाली की वापसी है, जिन्हें 2019 के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। इसके अलावा युवा ऑफ-स्पिनर श्रेयांका पाटिल को भी T20I टीम में शामिल किया गया है।

ODI टीम में दो युवा खिलाड़ियों को मौका

ODI स्क्वॉड में चयनकर्ताओं ने युवाओं पर भरोसा जताया है। 17 वर्षीय विकेटकीपर जी कमलिनी, लेफ्ट आर्म स्पिनर वैष्णवी शर्मा, इन दोनों खिलाड़ियों को श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार ODI टीम में चुना गया है।

कुछ अहम खिलाड़ियों की छुट्टी

ODI टीम में काशवी गौतम को शामिल किया गया है, लेकिन इसके साथ ही चयनकर्ताओं को कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़े।अरुंधति रेड्डी को ODI टीम से बाहर कर दिया गया, राधा यादव को ODI और T20I दोनों टीमों से ड्रॉप किया गया।

हरलीन देओल की भूमिका में बदलाव

टीम चयन में रणनीतिक बदलाव भी साफ दिखाई देता है। हरलीन देओल को ODI टीम में बरकरार रखा गया है, लेकिन उन्हें T20I स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि चयनकर्ता सबसे छोटे फॉर्मेट के लिए नए कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं।

भारत की T20I टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, भर्ती फुलमाली, श्रेयांका पाटिल।

भारत की ODI टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), काशवी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल।

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2026 (व्हाइट-बॉल सीरीज़ शेड्यूल)

15 फरवरी – पहला T20I, SCG

19 फरवरी – दूसरा T20I, मनुका ओवल

21 फरवरी – तीसरा T20I, एडिलेड ओवल

24 फरवरी – पहला ODI, ब्रिस्बेन

27 फरवरी – दूसरा ODI, होबार्ट

1 मार्च – तीसरा ODI, होबार्ट