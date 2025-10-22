Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

कराची : भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की अगले महीने होने वाली बैठक में टकराव की स्थिति बन सकती है क्योंकि PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख के तौर पर व्यक्तिगत रूप से भारत को एशिया कप ट्रॉफी सौंपने के अपने रुख से पीछे नहीं हट रहे हैं। 

BCCI और अन्य ACC सदस्य देशों को भेजे गए जवाब में नकवी ने जोर देकर कहा है कि वह 10 नवंबर को दुबई में एक समारोह आयोजित करने के इच्छुक हैं, जहां BCCI का प्रतिनिधि और भारतीय टीम का कोई भी उपलब्ध खिलाड़ी उनसे ट्रॉफी ले सकता है। नकवी ने अपने जवाब में लिखा, ‘ACC ट्रॉफी सही मायने में भारतीय क्रिकेट टीम की है और यह तब तक ACC मुख्यालय में रखी रहेगी जब तक BCCI का कोई पदाधिकारी किसी भी उपलब्ध प्रतिभागी खिलाड़ी के साथ एसीसी अध्यक्ष से इसे प्राप्त नहीं कर लेता।‘ 

उन्होंने कहा, ‘इसके लिए भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा क्योंकि हमें स्थापित परंपराओं से नहीं हटना चाहिए और कोई भी ऐसी मिसाल नहीं कायम की जानी चाहिए जो उस खेल की भावना को कमजोर करे जिसे हम सभी प्यार करते हैं।' ICC के अध्यक्ष BCCI के पूर्व सचिव जय शाह हैं। नकवी का यह जवाब BCCI द्वारा एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर ACC को लिखे गए पत्र के बाद आया है। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बोर्ड ने भी इस मामले में भारतीय बोर्ड का समर्थन किया है। इस प्रतिक्रिया से BCCI और PCB के बीच अविश्वास और तनाव का स्तर स्पष्ट रूप से पता चलता है। 

नकवी ने अपने जवाब में कहा, ‘जहां तक ​​आपके पत्र के शेष भाग का सवाल है तो एसीसी अध्यक्ष का कार्यालय ऐसी तुच्छ राजनीति में शामिल नहीं होगा जिसका उद्देश्य चुनिंदा चरमपंथी समूहों को खुश करना हो।' उन्होंने कहा, ‘वास्तविक स्थिति यह है कि ACC कार्यालय या टूर्नामेंट निदेशक के साथ कभी भी ऐसा कोई आधिकारिक संवाद नहीं किया गया जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह के संबंध में बीसीसीआई की स्थिति या चिंता को उजागर किया गया हो।' 

नकवी ने कहा, ‘जब समारोह शुरू होने वाला था और विशिष्ट अतिथि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, तभी BCCI के प्रतिनिधि ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप ट्रॉफी और पुरस्कार ग्रहण नहीं करेगी। इस गतिरोध को दूर करने के लिए प्रयास किए गए जिसके कारण समारोह में काफी विलंब हुआ।' जवाब में कहा गया है, ‘ACC अध्यक्ष ने प्रतिष्ठित अतिथियों के साथ लगभग 40 मिनट तक इंतजार किया ताकि पुरस्कार वितरण समारोह की अखंडता बनी रहे और राजनीति से उस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, लेकिन यह प्रयास व्यर्थ रहा।' 

PCB के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि बोर्ड के कानूनी विभाग को पहले ही एक डोजियर तैयार करने का निर्देश दिया जा चुका है, ताकि अगर BCCI के अधिकारी ICC बोर्ड की बैठक में नकवी की निंदा करने की कोशिश करें, तो उन्हें इसका जवाब दिया जा सके। BCCI पहले ही इस मामले को ICC की बैठक में उठाने के संकेत दे चुका है। 
 