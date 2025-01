खेल डैस्क : खुलना टाइगर्स के तेज गेंदबाज ओशाने थॉमस ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) 2024-25 में चटगांव किंग्स के खिलाफ सिर्फ एक गेंद पर 15 रन दे दिए। टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विलियम बोसिस्टो की 50 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी की बदौलत 203/4 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए किंग्स को अच्छी शुरूआत मिली। ओवर की पहली ही गेंद पर थॉमस ने फुल लेंथ गेंद फेंकी, जिसपर फील्डर ने एक आसान कैच पकड़ लिया। हालांकि, इसे नो-बॉल करार दिया गया, जिससे बल्लेबाज को फ्री-हिट मिल गई। ओशाने की इस गेंद पर छक्का लग गया। यहां एक और नो-बॉल थी। इससे एक और फ्री हिट मिल गई। अपनी लाइन और लेंथ से जूझ रहे थॉमस ने इसके बाद दो वाइड गेंदें फेंकी। अगली गेंद नो-बॉल रही जिसपर उन्हें चौका पड़ गया। इस तरह उन्होंने एक गेंद फेंके 15 रन दे दिए। देखें वीडियो-

