सेंट लुईस, यूएसए (निकलेश जैन) – मौजूदा विश्व चैम्पियन डी. गुकेश के लिए सेंट लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा। टूर्नामेंट की शुरुआत उन्होंने कुछ हार और ड्रॉ के साथ की थी, लेकिन अंतिम दिन उन्होंने शानदार अंदाज़ में वापसी करते हुए सबको प्रभावित किया।

गुकेश ने आखिरी दिन पहले खिताब जीत चुके लेवोन अरोनियन को ड्रॉ पर रोका और उसके बाद लगातार तीन जीत दर्ज की। उन्होंने अमेरिका के सैम शैंकलैंड, वेस्ली सो और उज़्बेकिस्तान के नोडिरबेक अब्दुसत्तारोव को मात देकर यह साबित कर दिया कि वह रैपिड और ब्लिट्ज जैसे फटाफट शतरंज के प्रारूपों में भी तेजी से सुधार कर रहे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 9 में से 5 अंक जुटाए और टूर्नामेंट को 18/36 अंकों के साथ संयुक्त छठे स्थान पर समाप्त किया।

यह प्रदर्शन गुकेश के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर उन्हें क्लासिकल शतरंज का विशेषज्ञ माना जाता है। पर अब उन्होंने दिखा दिया है कि वह हर प्रारूप में खिताब के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं।

अब दो दिन के विश्राम के बाद ग्रैंड चेस टूर का अगला पड़ाव सिंकिफील्ड कप शुरू होगा, जिसमें क्लासिकल शतरंज के मुकाबले खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट 18 अगस्त से सेंट लुईस में ही शुरू होगा। इसमें गुकेश के अलावा विश्व के दिग्गज खिलाड़ी फबियानो कारुआना, आर. प्रज्ञानन्दा, नोडिरबेक अब्दुसत्तारोव, अलीरेजा फिरौजा, वेस्ली सो, लेवोन अरोनियन, मैक्सिम वाशिए-लाग्राव, जान-क्रिज़स्टोफ़ डूडा और सैमुअल सेवियन हिस्सा लेंगे।

गुकेश के हालिया प्रदर्शन और उनकी लगातार बढ़ती ताकत को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि सिंकिफील्ड कप में वह खिताब के प्रमुख दावेदार होंगे।