चेन्नई ( निकलेश जैन ) चेन्नई ग्रांड मास्टर्स शतरंज के चैलेंजर्स वर्ग में भारत के युवा ग्रांडमास्टर प्रणेश एम ने 6.5 अंकों के साथ खिताब जीता। हालांकि अंतिम राउंड में उन्हें आईएम हर्षवर्धन जी. बी. से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उनकी चैंपियनशिप पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रणेश ने पूरे टूर्नामेंट में 2720 का प्रदर्शन किया और 15.7 ईलो अंक अर्जित कर 2600 की रेटिंग पार कर ली।

इस जीत के साथ अब प्रणेश अगले वर्ष के मास्टर्स शतरंज के लिए जगह बनाने में कामयाब हो गए है । पिछले कुछ दिनो से अपने खेल से वह लगातार सभी को प्रभावित कर रहे है ।

ग्रांडमास्टर अधिबन भास्करन ने अपने पुराने अंदाज़ में खेल दिखाया। उन्होंने अंतिम राउंड में ग्रांडमास्टर लिऑन ल्यूक मेंडोंसा को मात दी और पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए 6/9 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर ग्रांडमास्टर अभिमन्यु पुराणिक रहे। चैलेंजर्स वर्ग की कुल पुरस्कार राशि ₹25 लाख थी, जिसमें पहले तीन पुरस्कार ₹7 लाख, ₹4 लाख और ₹3.25 लाख रखे गए थे ।