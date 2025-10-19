ढाका : बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही एकदिवसीय सीरीज के लिए बांए हाथ के स्पिनर नासुम अहमद को टीम में शामिल किया गया है। 30 वर्षीय नासुम ने 18 एकदिवसीय मैचों में 4.48 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए हैं। उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2024 में एकदिवसीय मैच में खेला था।

सीरीज के पहले मैच में शनिवार को मीरपुर में शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में धीमी पिच पर दोनों टीमों के स्पिनरों ने प्रभावी भूमिका निभाई और इसी को देखते हुए नासुम को टीम में शामिल किया गया। वेस्टइंडीज के बाए हाथ के स्पिनर खैरी पियरे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवरों में 19 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि ऑफ स्पिनर रोस्टन चेज ने मेहमान टीम के लिए दो विकेट लिए।

बंगलादेश ने रिशाद हुसैन और तनवीर इस्लाम की शानदार गेंदबाजी के दम पर यह मैच जीत लिया था। इन दोनों गेंदबाजों ने मैच में आठ विकेट लिये थे। दूसरा और तीसरा वनडे मैच 21 और 23 अक्टूबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा।

बांग्लादेश टीम :

मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनजीद हसन तमीम, सौम्य सरकार, मोहम्मद सैफ हसन, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदोय, महिदुल इस्लाम अंकोन, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, रिशाद हुसैन, तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तनजीम हसन साकिब, हसन महमूद, नसुम अहमद।