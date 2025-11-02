लाहौर : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने भारतीय दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर टी20 इंटरनेशनल (T20I) के इतिहास में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम ने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20आई मैच के दौरान हासिल की, जब उन्होंने 47 गेंदों में 68 रन बनाए जिसमें 9 चौके शामिल थे। यह मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था।

इस अर्धशतक के साथ दाएं हाथ के बल्लेबाज बाबर के अब 124 पारियों में 40 अर्धशतक हो गए हैं, जबकि विराट कोहली (117 पारियों में 39 फिफ्टी-प्लस स्कोर) और रोहित शर्मा (151 पारियों में 37 फिफ्टी-प्लस स्कोर) इस लिस्ट में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। बाबर आजम ने 131 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 124 पारियों में 39.83 की औसत से 4,302 रन बनाए हैं। उन्होंने 3,335 गेंदें खेली हैं और उनका स्ट्राइक रेट 128.99 रहा है, जिसमें तीन शतक और 37 अर्धशतक शामिल हैं, उनका उच्चतम स्कोर 122 है।

विराट ने 125 T20I मैचों में 48.69 की औसत और 137.04 के स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक, 38 अर्धशतक और 122* का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया है। वह इस फॉर्मेट में अब तक के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरी ओर रोहित ने 159 T20I मैचों में 32.05 की औसत और 140 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने करियर में पांच शतक और 37 अर्धशतक बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121* है। रोहित इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं।

इससे पहले सीरीज के दूसरे T20I मैच के दौरान बाबर आजम ने टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर टी20 इंटरनेशनल (T20I) के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस 31 साल के खिलाड़ी को भारत के रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए थे, जिनके नाम 151 पारियों में 4231 रन बनाकर यह रिकॉर्ड था। बाबर आजम ने अपनी 123वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया और 18 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद रहे।

