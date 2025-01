ब्रिसबेन : भारतीय ड्रेसिंग रूम बुधवार को भावनाओं से अभिभूत था लेकिन संन्यास लेने वाले दिग्ग्ज ऑफ स्पिनर अश्विन ने पूरे समय शांत भाव बनाए रखा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास की खबर देने के बाद अश्विन भारतीय ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और अब कमेंटेटर मैथ्यू हेडन उनका स्वागत करने के लिए आगे आए और फिर मैच रेफरी रंजन मदुगले ने इस दिग्गज ऑफ स्पिनर को गले लगा लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वह गलियारे में नाथन लियोन और पैट कमिंस से मिले जिन्होंने इस भारतीय दिग्गज को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली जर्सी भेंट की। अंत में अश्विन भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। पृष्ठभूमि में एक मार्मिक तमिल गीत बज रहा था।

A Legend Bids Adieu to International Cricket 👏👏



Hear what R Ashwin’s parting words were to the Indian dressing room 🎥🔽#TeamIndia | @ashwinravi99 https://t.co/6wtwdDOmzX