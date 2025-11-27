नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलियाई ऑल-राउंडर जेस जोनासेन ने चोट के कारण विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) ऑक्शन से नाम वापस ले लिया है। जोनासेन के बाहर निकलने की जानकारी WPL ने बुधवार को प्री-ऑक्शन ब्रीफिंग में फ्रेंचाइजी को दी। WPL मेगा ऑक्शन गुरुवार को होगी। नीमाली में कुल 277 खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगे, जिसमें 194 भारतीय खिलाड़ी और 83 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

WPL ने फ्रेंचाइजी को बताया है कि बैटर प्रतीक रावल, विकेटकीपर-बैटर यास्तिका भाटिया और सीमर वीजे जोशीथा चोटिल हैं और ऑक्शन पूल का हिस्सा होने के बावजूद हिस्सा नहीं ले पाएंगी। अगर कोई फ्रेंचाइजी उन्हें चुनती है, तो उन्हें उनकी जगह किसी और को लाने की इजाजत नहीं होगी और उन्हें अपनी मौजूदा टीम से ही काम चलाना होगा। WPL ने फ्रेंचाइजी को यह भी बताया है कि भारत की तेज गेंदबाज पूजा वस्त्रकार पूरी तरह फिट नहीं हैं लेकिन वह ऑक्शन का हिस्सा होंगी। इस बीच काश्वी गौतम को घोषित कर दिया गया है।

जोनासेन ने WPL में बड़ा असर डाला है, उन्होंने पांच प्लेयर-ऑफ-द-मैच अवॉर्ड जीते हैं। WPL में सिर्फ हरमनप्रीत कौर ने उनसे ज्यादा प्लेयर-ऑफ-द-मैच अवॉर्ड (7) जीते हैं। मार्की खिलाड़ी दिन की शुरुआत करेंगे जिसमें 2025 महिला वर्ल्ड कप 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' दीप्ति शर्मा, भारत की रेणुका सिंह और न्यूजीलैंड की स्टार सोफी डिवाइन और अमेलिया केर जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

इंग्लैंड की स्टार स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलिसा हीली और मेग लैनिंग, जिनमें से मेग लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ तीन बार की रनर-अप और 2025 महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली लॉरा वोल्वार्ड्ट हैं। ऑक्शन में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी 16 साल की दीया यादव और भारती सिंह हैं, जबकि साउथ अफ्रीका की पूर्व पेसर शबनीम इस्माइल 37 साल की सबसे उम्रदराज हैं। हर फ्रेंचाइजी को 18 खिलाड़ियों तक की टीम बनाने की इजाजत होगी। पांच फ्रेंचाइजी में कुल 73 स्लॉट भरने हैं, जिसमें 23 विदेशी स्लॉट शामिल हैं।