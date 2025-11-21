स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एशेज इतिहास में एक नया माइलस्टोन स्थापित कर दिया है। पर्थ में खेले जा रहे पहले एशेज टेस्ट के पहले दिन उन्होंने अपनी तेज धारदार गेंदबाजी के दम पर 100 एशेज विकेट पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले लेफ्ट-आर्म पेसर बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अपने शुरुआती स्पेल में ही स्टार्क ने 'बैज़बॉल' रणनीति को ध्वस्त करते हुए क्रॉली, डकेट और जो रूट जैसे महत्वपूर्ण विकेट लेते हुए पहली पारी में कुल 7 विकेट अपने नाम किए। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को मैच की मजबूत शुरुआत दिलाई और इंग्लैंड की बल्लेबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया।

स्टार्क का ऐतिहासिक स्पेल : 8 ओवर में तीन बड़े शिकार

पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में शुक्रवार सुबह मिचेल स्टार्क पूरी रफ़्तार और सटीकता के साथ गेंदबाज़ी करने उतरे। 36 वर्षीय पेसर ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज़ ज़ैक क्रॉली को शून्य पर पवेलियन भेज दिया। उन्होंने अपनी तेज़ लेट-स्विंग से क्रॉली को ड्राइव करने पर मजबूर किया, और गेंद सीधे स्लिप में उस्मान ख्वाजा के सुरक्षित हाथों में पहुँची।

स्टार्क के अगले बड़े शिकार बने बेन डकेट, जिन्होंने आक्रामक शुरुआत की थी, लेकिन एक अंदर आती गेंद उनके पैड से टकराई और LBW आउट दे दिए गए। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को केवल सात गेंदों में शून्य पर आउट करके इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में हलचल मचा दी। पहले सेशन में स्टार्क का स्पेल: 8 ओवर, 24 रन, 3 विकेट रहा जो एशेज का शानदार आगाज है।

एशेज में 100 विकेट का गौल : तेज स्ट्राइक रेट के साथ रिकॉर्ड हासिल

स्टार्क अब एशेज में 100 विकेट लेने वाले 21वें गेंदबाज़ बन गए हैं, लेकिन उनकी खासियत है स्ट्राइक रेट। 45.03 का स्ट्राइक रेट उन्हें इस सूची में सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ बनाता है। 2013 में एशेज डेब्यू के बाद से स्टार्क ने 23 टेस्ट में 26.77 के औसत से विकेट लिए हैं, जिसमें चार बार फोर-फोर और चार बार फाइव-फोर शामिल हैं। एशेज में सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची:

शेन वॉर्न – 195 विकेट

ग्लेन मैक्ग्रा – 157 विकेट

स्टुअर्ट ब्रॉड – 153 विकेट

स्टार्क इस प्रतिष्ठित लिस्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं।

इंग्लैंड की लड़खड़ाती शुरुआत, टीम 172 पर ढेर

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन स्टार्क ने शुरुआत में ही इस प्लान पर पानी फेर दिया। 8.5 ओवर के भीतर इंग्लैंड 39/3 पर सिमट चुका था। हालांकि बेन डकेट (21), ओली पोप (46) और हैरी ब्रुक (52) ने कुछ समय तक संघर्ष किया, लेकिन स्टार्क आज शानदार लय में नजर आए और टीम 172 रन पर ढेर हो गई।