स्पोर्ट्स डेस्क : ब्रिस्बेन के प्रतिष्ठित गाबा मैदान पर खेले जा रहे दूसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। टीम ने पहली पारी में बिना किसी बल्लेबाज के शतक लगाए 500+ का स्कोर खड़ा कर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में नया मुकाम हासिल किया। 511 रन का यह टोटल इस श्रेणी में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड के 334 रन पर आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने लगातार साझेदारियों, निचले क्रम की मजबूती और स्टार्क की शानदार फिफ्टी के दम पर मजबूत बढ़त लेते हुए मैच पर पकड़ बनाई।

शतक बिना ऑस्ट्रेलिया का पांचवां सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर

गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भले शतक न बनाया हो, लेकिन छोटे-छोटे योगदानों ने टीम को 511 के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। यह स्कोर टेस्ट क्रिकेट में बिना शतक के बनाया गया दुनिया का पाँचवां सबसे बड़ा टोटल बन गया। बिना शतक बनाए बने शीर्ष टेस्ट स्कोर इस प्रकार हैं:

श्रीलंका – 524 बनाम बांग्लादेश (2024)

भारत – 524 बनाम न्यूजीलैंड (1976)

ऑस्ट्रेलिया – 520 बनाम वेस्टइंडीज (2009)

दक्षिण अफ्रीका – 517 बनाम ऑस्ट्रेलिया (2009)

ऑस्ट्रेलिया – 511 बनाम इंग्लैंड (2025)

ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी 2009 में 500+ स्कोर बिना शतक के बनाया था, लेकिन ब्रिस्बेन की पारी ने टीम को इस अनोखी सूची में एक और स्थान दिला दिया।

100 रन की साझेदारी के बिना भी ऑस्ट्रेलिया का चौथा सबसे बड़ा स्कोर

इस पारी को और खास बनाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक भी 100 रन की साझेदारी के बिना 511 रन का स्कोर हासिल किया।100 रन की पार्टनरशिप बिना बने सबसे बड़े स्कोरों में ऑस्ट्रेलिया का यह प्रयास चौथे स्थान पर है। इस सूची में शीर्ष पर भी ऑस्ट्रेलिया है—533 रन (2009, एडिलेड बनाम वेस्टइंडीज)।

स्टार्क की तेजतर्रार फिफ्टी और शानदार ऑल-राउंड शो

ऑस्ट्रेलिया की पारी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई मिशेल स्टार्क ने। उन्होंने निचले क्रम में आते हुए 141 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 77 रन बनाए जिससे उन्होंने डे-नाइट टेस्ट में 50+ रन और 5 विकेट लेने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में जगह बनाई। स्टार्क इससे पहले स्टुअर्ट ब्रॉड को पार करते हुए टेस्ट में नंबर-9 बल्लेबाज़ के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। 64 टेस्ट और 77 इनिंग्स में उनके नाम 1400+ रन हैं, जिसमें आठ अर्धशतक भी शामिल हैं।

इंग्लैंड की दूसरी पारी की मजबूत शुरुआत

177 रन की बढ़त लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती विकेट की उम्मीद थी, लेकिन इंग्लैंड के ओपनर्स ने तीसरे दिन डिनर तक 45/0 के स्कोर के साथ पारी को संभाला रखा। बेन डकेट और ज़ैक क्रॉली ने धैर्य से खेलते हुए मैच को संभावित रूप से लंबी प्रतिद्वंद्विता की ओर मोड़ दिया।