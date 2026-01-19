Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टी20 इंटरनेशनल टीम की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज खेलगा जिसमें स्टार ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड को शामिल नहीं किया गया है जो टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा हैं। 

कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे हैं और वर्ल्ड कप के लिए उनकी उपलब्धता इस महीने के आखिर में होने वाले बैक स्कैन के नतीजों पर निर्भर करेगी। जोश हेजलवुड और टिम डेविड भी हैमस्ट्रिंग की चोटों से उबर रहे हैं। स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और सीमर नाथन एलिस को भी वर्ल्ड कप से पहले उनके वर्कलोड को मैनेज करने में मदद करने के लिए दौरे से आराम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया 29 जनवरी से 1 फरवरी तक लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज खेलने वाला है। 

पाकिस्तान दौरे के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का ध्यान टी20 वर्ल्ड कप पर होगा जिसमें वह 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। पर्थ स्कॉर्चर्स के तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन और सिडनी सिक्सर्स के उभरते हुए टैलेंट जैक एडवर्ड्स को आने वाली सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। बियर्डमैन और एडवर्ड्स दोनों को बिग बैश लीग (BBL) में पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह मिली है। 

ऑस्ट्रेलिया T20I टीम : 

मिच मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, कूपर कॉनोली, बेन ड्वार्शियस, जैक एडवर्ड्स, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिच ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैट शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा 
 