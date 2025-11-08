स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज़ का अंतिम और पांचवां मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत ने टीम में एक बदलाव किया है और तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह को मौका मिला है।

भारत ने शानदार शुरूआत करते हुए बिना विकेट गंवाए 4.5 ओवर में 52 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण फिलहाल मैच को रोक दिया गया है।

भारत 2-1 की बढ़त के साथ पहले ही सीरीज अपने पक्ष में कर चुका है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इस दौरे का समापन शानदार सीरीज जीत से करना चाहेगी। टीम का फोकस अपनी बल्लेबाजी कमजोरियों को सुधारने और लय में लौटने पर रहेगा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की कोशिश स्पिनरों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर प्रतिष्ठा बचाने की होगी।

पिच रिपोर्ट

गाबा टी20 क्रिकेट में भी तेज गेंदबाज़ों को अच्छा बाउंस देता है। इस ग्राउंड पर बिग बैश लीग के मैच अक्सर हाई स्कोरिंग रहे हैं, जिसका मतलब है कि गेंद बल्ले पर भी अच्छे से आती है। भारत को इस दौरे के पहले वनडे में पर्थ में उछाल वाली पिच पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन गाबा में बाउंस दो-तरफा नहीं होगा, जैसा कि गोल्ड कोस्ट में था। एक हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है।

मौसम

दिन में बाद में जब मैच खेला जाएगा, तब आंधी-तूफान आने का अनुमान हैं। हालांकि, क्वींसलैंड में साल के इस समय यह काफी आम बात है और इससे मैच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हवा तेज चल सकती है जिससे बल्लेबाजों के छक्के मारने के टारगेट वाले एरिया पर असर पड़ सकता है।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया : मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शियस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जम्पा