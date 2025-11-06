स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच चौथा टी20 मुकाबला गोल्ड कोस्ट के करारा ओवल में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में चार बदलाव देखने को मिलेंगे जिसमें जम्पा, मैक्सवेल, फिलिप और ड्वार्शियस की वापसी हुई है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की 46 रन की पारी की बदौलत 8 विकेट गंवाकर ऑस्ट्रेलिया को 168 रन का लक्ष्य दिया है।

मौसम और पिच रिपोर्ट

इस मुकाबले के दौरान मौसम की कोई चर्चा नहीं होगी, सिवाय इसके कि गोल्ड कोस्ट में धूप खिली रहेगी और मौसम शानदार रहेगा। पिछले हफ़्ते एमसीजी में 82,000 लोगों की भीड़ के बाद, यहां कैरारा में अपेक्षाकृत कम लोग मौजूद रहेंगे, जहां इस आलीशान मैदान की क्षमता लगभग 20,000 है। यहां की पिच कैसी होगी, इस बारे में अभी कुछ अनिश्चितता है, लेकिन बाउंड्रीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, और दर्शकों की तरफ़ कई गेंदें उछलने की संभावना है।

प्लेइंग 11

ऑस्ट्रेलिया : मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जम्पा

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह