स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के बीच हुई एक बातचीत का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। अब रोहित शर्मा ने खुद बताया है कि उन्होंने सैमसन को “दुखी मत हो” क्यों कहा था। रोहित का कहना है कि वह समझ सकते हैं कि जब किसी खिलाड़ी को लंबे समय तक मौका नहीं मिलता तो वह कैसा महसूस करता है।

वायरल हुआ रोहित और सैमसन का वीडियो

दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक अहम मुकाबले में नाबाद 97 रन की शानदार पारी खेली थी। इसके बाद रोहित शर्मा और सैमसन की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

इस वीडियो में रोहित सैमसन को समझाते नजर आए थे कि वह निराश न हों क्योंकि टूर्नामेंट लंबा है और मौका कभी भी मिल सकता है। बाद में वही बात सच साबित हुई और सैमसन ने लगातार दो मैचों में मैच जिताने वाली पारियां खेलीं।

‘मैं खिलाड़ी की भावना समझ सकता हूं’ – रोहित शर्मा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले आईसीसी से बातचीत में रोहित शर्मा ने बताया कि उन्होंने सैमसन को इसलिए समझाया क्योंकि वह खुद भी ऐसे हालात से गुजर चुके हैं।

रोहित ने कहा, 'कभी-कभी मैं खिलाड़ी की भावनाओं को महसूस कर सकता हूं। मैं भी ऐसे दौर से गुजरा हूं जब किसी बड़े टूर्नामेंट में मौके नहीं मिले। ऐसे समय में फोकस बनाए रखना जरूरी होता है और निराश नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि संजू भी उसी स्थिति में है।'

वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर हो गए थे सैमसन

रोहित शर्मा ने आगे बताया कि सैमसन लगातार टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था।

रोहित ने कहा, 'मैं बस उसे यह बताना चाहता था कि टूर्नामेंट लंबा है और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने उसे भरोसा दिलाया कि उसका मौका जरूर आएगा। और जब मौका मिला तो उसने शानदार पारी खेली।'

रोहित की ‘पेप टॉक’ की कहानी

रोहित और सैमसन के बीच ऐसी बातचीत पहले भी हो चुकी है। पिछले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले भी रोहित ने आखिरी समय में सैमसन को बताया था कि वह मैच नहीं खेल पाएंगे।

बाद में सैमसन ने खुलासा किया था कि उन्होंने रोहित से कहा था कि उन्हें अफसोस है कि वह इतने महान कप्तान के साथ ज्यादा मैच नहीं खेल पाए। कुछ साल बाद रोहित की वही सलाह सैमसन के काम आई और उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया।

‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ की रेस में संजू

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले संजू सैमसन शानदार फॉर्म में हैं।

4 पारियों में 232 रन

औसत 77.33

स्ट्राइक रेट 201.73

अगर फाइनल में भी वह बड़ी पारी खेलते हैं तो वह टूर्नामेंट के टॉप रन-स्कोरर्स में शामिल हो सकते हैं। सैमसन पहले ही ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के आठ दावेदारों में शामिल हैं।