स्पोर्ट्स डेस्क : UAE के आसिफ खान ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्रई सीरीज में इतिहास रच दिया। उन्होंने दूसरे मैच में आक्रामक पारी खेलकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। भारी दबाव में बल्लेबाजी करते हुए आसिफ ने शानदार अंदाज़ में पलटवार किया और दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर 77 रनों की धमाकेदार पारी खेली।

आसिफ खान ने 6 चौकों और 6 छक्कों से सजी पारी सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसने उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में छठे या उससे निचले क्रम पर UAE के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बना दिया और 2010 में खुर्रम खान के 52 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

ढहते बल्लेबाजी क्रम के बीच इस दाएं हाथ के बल्लेबाज का निडर रवैया मजबूत रहा। पाकिस्तान के मजबूत स्कोर के बाद UAE की टीम का स्कोर 9वें ओवर में 68-4 था। लगातार विकेट गिरने के बीच आसिफ ने जिम्मेदारी संभाली और आक्रमण को ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका चुना। ध्रुव पाराशर और बाद में मुहम्मद सगीर खान के साथ महत्वपूर्ण रन जोड़े। 

आसिफ की 220.00 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तानी गेंदबाज भी निराश दिखे, क्योंकि उन्होंने बिना किसी परेशानी के गेंद को आसानी से बाउंड्री के पार कराया। हर बड़ी हिट ने UAE को 208 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने में लड़ने का मौका देने के उनके इरादे को दर्शाया। लेकिन टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 176 रन ही बना सकी और 31 रन से पिछड़ गई।

इससे पहले पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सैम अयूब (38 गेंदों पर 69 रन) और हसन नवाज (26 गेंदों पर 56 रन) की मध्यक्रम में जबरदस्त आक्रामक पारी ने पाकिस्तान को 20 ओवरों में 207 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया।