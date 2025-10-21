मुंबई : भारतीय क्रिकेट टीम ने सितंबर में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया था। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय प्रदर्शन करते हुए लगातार जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि भारत ने पाकिस्तान को तीन बार हराया, जिससे फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

ट्रॉफी लेने से इंकार, शुरू हुआ विवाद

खिताबी जीत के बाद मैदान पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। भारतीय टीम ने ACC चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। टीम का कहना था कि वे नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। इसके बाद नकवी ने ट्रॉफी अपने साथ ले ली, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया।

BCCI ने ACC को लिखा पत्र

इस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) को औपचारिक पत्र भेजा है। BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने इंडिया टुडे से बातचीत में पुष्टि करते हुए कहा, “हमने एसीसी को स्पष्ट कहा है कि एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपी जाए। अगर जवाब नहीं मिला या नकारात्मक जवाब आया, तो मामला आईसीसी (ICC) तक ले जाया जाएगा।” बीसीसीआई का रुख साफ है कि विजेता टीम को ट्रॉफी हर हाल में मिलनी चाहिए। बोर्ड ने कहा कि यह सिर्फ सम्मान का नहीं, बल्कि क्रिकेट की मर्यादा का सवाल है।

नकवी पर कार्रवाई की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, अगर मोहसिन नकवी ट्रॉफी लौटाने से इनकार करते हैं, तो आईसीसी में उनके खिलाफ कार्रवाई की पहल की जा सकती है। बीसीसीआई ने पहले ही कहा था कि यह मुद्दा नवंबर में होने वाली आईसीसी की बैठक में उठाया जाएगा, जहाँ पाकिस्तानी बोर्ड प्रमुख से जवाब मांगा जाएगा।

विवादों के बीच हुआ था टूर्नामेंट

एशिया कप 2025 वैसे भी कई विवादों के साए में हुआ। टूर्नामेंट को "ऑपरेशन सिंदूर" की छाया में आयोजित किया गया था। शुरू में लग रहा था कि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, लेकिन बाद में बीसीसीआई ने सीमित सुरक्षा आश्वासन के बाद अनुमति दी। इसके बावजूद पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से भी परहेज़ किया। मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह माहौल तनावपूर्ण रहा।

भारत की ऐतिहासिक जीत

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया और लगातार तीसरी बार एशिया कप चैंपियन बना।