स्पोर्ट्स डेस्क : क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और टी20 क्रिकेट में यह और भी बढ़ जाता है। एक ही गेंद मैच का रुख बदल सकती है और बल्लेबाज़ की रात अच्छी या खराब कर सकती है। पाकिस्तान के लिए कई बड़े नाम इस अनचाही स्थिति का शिकार हुए हैं। हाल ही में युवा सलामी बल्लेबाज़ सैम अयूब भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ‘डक’ पर आउट होने वाले खिलाड़ी दर्ज हैं।

उमर अकमल अब भी सबसे आगे

इस लिस्ट के शीर्ष पर हैं उमर अकमल। कभी पाकिस्तान के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज़ों में गिने जाने वाले अकमल का करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। 79 टी20 पारियों में वह 10 बार बिना खाता खोले आउट हुए, जो पाकिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा है। यह आंकड़ा उनके लंबे करियर और बल्लेबाज़ी में अस्थिरता दोनों को दर्शाता है।

सैम अयूब की शुरुआती चुनौतियां

सैम अयूब ने अब तक 45 पारियां खेली हैं और उनमें 9 बार डक का शिकार हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने इतने कम समय में ही इतनी बार शून्य पर आउट होकर इस लिस्ट में जगह बना ली। उनका आक्रामक अंदाज़ कई बार पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाता है, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा जोखिम भी है।

अभी वह करियर के शुरुआती दौर में हैं और इन आंकड़ों को सुधारने का पूरा अवसर रखते हैं। टीम प्रबंधन चाहेगा कि आने वाले समय में उनका आक्रामक खेल संतुलित अंदाज़ में बदले और टीम के लिए स्थायी योगदान दे।

शाहिद अफरीदी का हिट-ऑर-मिस खेल

शाहिद अफरीदी, जिन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े मनोरंजक और छक्कों के बादशाह के रूप में याद किया जाता है, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 90 पारियों में 8 बार डक बनाया। भले ही यह संख्या उमर अकमल या सैम अयूब से कम है, लेकिन यह उनके हिट-ऑर-मिस अंदाज़ को दर्शाती है। अफरीदी के करियर में जितना लोग उनके धमाकेदार छक्कों को याद करते हैं, उतना ही बार उनका जल्द आउट होना भी देखने को मिला।

टी20 क्रिकेट में डक

टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज़ी की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। यहां रन बनाने के लिए गेंदें सीमित होती हैं और बल्लेबाज़ को जमने का समय भी नहीं मिलता। ऐसे में डक न सिर्फ व्यक्तिगत आत्मविश्वास तोड़ता है बल्कि टीम को भी मुश्किल में डाल देता है। सलामी बल्लेबाज़ों के लिए यह चुनौती और बड़ी होती है क्योंकि उनका जल्दी आउट होना मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ा देता है।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक शून्य पर आउट होने वाले :

10 - उमर अकमल (79 पारी)

9 - सैम अयूब (45 पारी)*

8 - शाहिद अफरीदी (90 पारी)

