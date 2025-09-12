स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मिस्बाह-उल-हक (Misbah ul Haq) ने बुधवार को दुबई में एशिया कप 2025 (Asia Cup) के पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 9 विकेट से रौंदने वाले भारतीय क्रिकेटरों कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) की जमकर तारीफ की। हालांकि इस दौरान वह कुछ खासा खुश नजर नहीं आए। कुलदीप प्लेयर ऑफ द मैच रहे क्योंकि उन्होंने केवल 2.1 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट लिए जिसके बाद UAE की टीम 57 रन के कम स्कोर पर आउट हो गई।

बाद में अभिषेक शर्मा ने 187.50 के स्ट्राइक रेट से भारत द्वारा बनाए गए 60 में से 30 रन बनाए। क्रीज पर अपने छोटे से प्रवास के दौरान अभिषेक ने अविश्वसनीय ओपनिंग स्लॉट को अपना बना लिया है, जिसमें तीन छक्के और दो चौके शामिल थे। उन्होंने हैदर अली की पहली ही गेंद पर लॉन्ग-ऑफ पर छक्का जड़ा और फिर एक्स्ट्रा कवर पर चौका लगाया। शर्मा को जुनैद सिद्दीकी ने आउट कर दिया जब भारत लक्ष्य से केवल चार रन दूर था।

कुलदीप की चालाकी की तारीफ करते हुए पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मिस्बाह ने स्थानीय क्रिकेटरों की बेवकूफी और आक्रामक शॉट्स की आलोचना की। उन्होंने कहा, 'उनके पास एक अच्छा पावरप्ले था। उन्हें वहां से एक अच्छी योजना के साथ खेलना चाहिए था, लेकिन वे एक ऐसे गेंदबाज के खिलाफ शॉट लगाते रहे जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे थे। वे लगातार विकेट गंवाते रहे। कोई योजना नहीं थी। यह तय था। हमने पहले भी कहा था कि UAE के बल्लेबाज तेज गेंदबाजों को खेल पाएंगे, लेकिन दो रहस्यमयी स्पिनरों - (वरुण) चक्रवर्ती और कुलदीप को नहीं।

उन्होंने कहा, 'अगर आप कुलदीप को नहीं समझ सकते, तो आप उसे नहीं खेल सकते। यह बहुत मुश्किल पिच नहीं थी। वे बैकफुट पर खेल रहे थे और कोई तेज टर्न नहीं था, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मुख्य बल्लेबाजों को, जो कि एरियल थे, खेलने का विकल्प चुना।'