स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। बाएं हाथ के इस कलाई के जादूगर ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट चटकाए। इस स्पेल के साथ कुलदीप एशिया कप (वनडे और टी20आई दोनों को मिलाकर) में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए।

अब उनके नाम कुल 36 विकेट दर्ज हो गए हैं, जिससे उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा (33 विकेट, 15 मैच) को पीछे छोड़ दिया।

एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज

कुलदीप यादव – 36 विकेट

लसिथ मलिंगा – 33 विकेट

मुथैया मुरलीधरन – 30 विकेट

रवींद्र जडेजा – 29 विकेट

शाकिब अल हसन – 28 विकेट

मुश्किल शुरुआत, फिर जबर्दस्त वापसी

फाइनल में कुलदीप की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उन्होंने अपने शुरुआती दो ओवरों में 23 रन लुटा दिए और कोई विकेट नहीं ले पाए। लेकिन तीसरे ओवर में उन्होंने साइम अय्यूब को आउट कर वापसी की और फिर आख़िरी ओवर में कमाल दिखाते हुए सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी और फ़हीम अशरफ़ को पवेलियन भेजा।

भारत की जोरदार वापसी

कुलदीप के इस शानदार स्पेल ने भारत को मैच में मजबूती से वापस ला दिया। पाकिस्तान, जिसने शुरुआत में 84 रनों की मजबूत ओपनिंग साझेदारी की थी, अचानक लड़खड़ा गया और पूरी टीम 146 रनों पर ढेर हो गई।

भारत की गेंदबाज़ी में जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी शानदार योगदान दिया और दो-दो विकेट हासिल किए। महज़ 33 रनों के भीतर पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज़ आउट हो गए।

कुलदीप की शानदार फॉर्म

कुलदीप यादव का यह प्रदर्शन उनकी हालिया टी20आई वापसी को और खास बना देता है। एशिया कप से पहले उन्होंने पिछले साल टी20 विश्व कप फाइनल के बाद इस फॉर्मेट में कोई मैच नहीं खेला था। लेकिन इस टूर्नामेंट में वह भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए।

7 मैचों में उन्होंने कुल 17 विकेट झटके। फाइनल में चार विकेट लेने के साथ ही उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। किसी भी एशिया कप संस्करण में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज़ बने। उन्होंने इरफ़ान पठान के 2004 में बनाए 14 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।