स्पोर्ट्स डेस्क: स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के मुकाबले की पहली ही गेंद पर पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट कर दिया। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत शानदार रही और हार्दिक ने मैच की पहली ही लीगल गेंद पर विकेट लेकर इतिहास रच दिया।

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने सैम अयूब (Sam Ayub) को आउट कर इतिहास रच दिया क्योंकि यह पहली बार था जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 (T20I) मैच की पहली गेंद पर विकेट लिया हो। पांड्या अब टी20 (T20I) इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। वह नुवान कुलशेखरा (Nuwan Kulasekara) जिन्होंने 2009 में श्रीलंका के लिए यह कारनामा किया था और जॉर्ज लिंडे (George Linde) जिन्होंने 2021 में दक्षिण अफ्रीका के लिए यह कारनामा किया था की सूची में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 91 रन और 13 विकेट के साथ हार्दिक पांड्या पहले ही टी20 में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं।

गौर है कि मैच में कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और अक्षर पटेल (Axar Patel) ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर धावा बोलकर उन्हें निर्धारित 20 ओवरों में 127/9 के मामूली स्कोर पर समेट दिया। कुलदीप ने 18 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि अक्षर ने 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए। साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) (40) पाकिस्तान के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। अंत में शाहीन अफरीदी(Shaheen Afridi) ने भी 16 गेंदों में 33 रनों की तूफानी पारी खेली।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) (31) की तेज तर्रार और तिलक वर्मा (Tilak Varma) (31) और सूर्यकुमार यादव की सधी हुई पारियों की बदौलत 15.5 ओवर में 131 रन बनाकर जीत हासिल की। सूर्यकुमार 47* जबकि दुबे 10* रन बनाकर नाबाद लौटे।