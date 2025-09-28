स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर (Monty Panesar) का मानना ​​है कि भारतीय टीम को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ (IND vs PAK) आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान उलटफेर करने में कामयाब हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखा सकते हैं।

पनेसर ने ANI से बात करते हुए कहा, 'हां, पाकिस्तान एक खतरनाक टीम है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। फाइनल में खेलते हुए, वे अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल सकते हैं, जहां भारत ने पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत को वास्तव में सावधान रहने की जरूरत है।'

पनेसर की भारत को चेतावनी

पनेसर ने आगे स्वीकार किया कि भले ही पाकिस्तान अब पहले जैसी अच्छी टीम नहीं रही, फिर भी वे फाइनल में अपना जलवा दिखा सकते हैं और भारत को हरा सकते हैं। उन्होंने भारतीय टीम को चेतावनी भी दी और मैच से पहले ज़्यादा आत्मसंतुष्ट न होने की सलाह दी।

उन्होंने आगे कहा, 'पाकिस्तान शायद पहले जितना मजबूत नहीं है, लेकिन अपने दिन पर वह भारत को हरा सकता है। उन्हें अपने प्रदर्शन को लेकर बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट न होने के लिए सावधान रहना होगा।'

गौर है कि मौजूदा टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच यह तीसरा मुकाबला होगा। सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने पिछले दो मैचों में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया था, लेकिन आने वाला मैच निस्संदेह इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण होगा। यह पहली बार भी होगा जब दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने होंगी।