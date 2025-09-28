स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 का बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान फाइनल जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे हर निगाहें भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर टिक गई हैं। हार्दिक इतिहास रचने से महज दो कदम दूर हैं। अगर वह फाइनल में दो विकेट निकालते हैं, तो वह भारत के सिर्फ दूसरे ऐसे गेंदबाज बन जाएंगे, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे किए हों। ऐसे हाई-वोल्टेज मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल करना उनके करियर का सबसे बड़ा सुनहरा पल साबित हो सकता है।

सिर्फ दो विकेट की दरकार

हार्दिक पांड्या के नाम इस वक्त 120 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 98 विकेट दर्ज हैं। उनका औसत 26.58 और इकॉनमी 8.22 रही है। गेंदबाज़ी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/16 का है। फाइनल में अगर वह दो विकेट झटकते हैं, तो वह अर्शदीप सिंह के बाद 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे।

मौजूदा एशिया कप में प्रदर्शन

इस टूर्नामेंट में हार्दिक की गेंदबाज़ी आंकड़े थोड़े फीके रहे हैं। उन्होंने छह मैचों में सिर्फ चार विकेट हासिल किए हैं, औसत 30.00 और इकॉनमी 8.57 रही है। हालांकि, सुपरस्टार ऑलराउंडर बड़े मौकों पर अपना जलवा दिखाने के लिए जाने जाते हैं, और दुबई फाइनल में वह भारत के लिए ‘एक्स-फैक्टर’ साबित हो सकते हैं।

दुनिया में कौन है सबसे आगे?

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट अफ़ग़ानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद ख़ान के नाम हैं। उन्होंने सिर्फ़ 103 मैचों में 173 विकेट झटके हैं, औसत 13.93 और इकॉनमी बेहद किफ़ायती। उनके नाम आठ बार चार विकेट और दो बार पाँच विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है।

भारत-पाकिस्तान फाइनल का जलवा

28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला भारत-पाक मुकाबला पहले ही एशिया कप इतिहास का सबसे बड़ा मैच बन चुका है। 41 साल के इतिहास में पहली बार दोनों टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी। भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को पहले ग्रुप स्टेज और फिर सुपर-4 में हराया है। कुलदीप यादव के 3/18 और अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों पर 74 रन की धमाकेदार पारी इन जीतों की सबसे बड़ी हाइलाइट रहीं।

नतीजा क्या होगा?

इतिहास कहता है कि भारत दबाव झेलने में माहिर है, लेकिन पाकिस्तान भी फाइनल में सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है। सबकी नजरें हार्दिक पांड्या पर होंगी, क्या वह 100 विकेट का आंकड़ा छूकर अपनी टीम को खिताबी जीत दिला पाएंगे? इसका जवाब अब सिर्फ़ कुछ घंटों की दूरी पर है।