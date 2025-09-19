स्पोर्ट्स डेस्कः एशिया कप 2025 के ग्रुप B के 11वें मैच में श्रीलंका ने अहम जीत दर्ज की जब उसने अफ़गानिस्तान को 6 विकेट से हराया और सुपर‑4 में प्रवेश करना सुनिश्चित किया। मुकाबला अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में हुआ। अफ़गानिस्तान ने मोहम्मद नबी (60) के विस्फोटक अर्धशतक की बदौलत 169/8 का स्कोर बनाया, लेकिन श्रीलंका ने कुसल मेंडिस के नाबाद 74 रन की पारी से आराम से लक्ष्य पूरा कर लिया।

बने ये रिकॉर्ड्स