स्पोर्ट्स डेस्कः एशिया कप 2025 के ग्रुप B के 11वें मैच में श्रीलंका ने अहम जीत दर्ज की जब उसने अफ़गानिस्तान को 6 विकेट से हराया और सुपर‑4 में प्रवेश करना सुनिश्चित किया। मुकाबला अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में हुआ। अफ़गानिस्तान ने मोहम्मद नबी (60) के विस्फोटक अर्धशतक की बदौलत 169/8 का स्कोर बनाया, लेकिन श्रीलंका ने कुसल मेंडिस के नाबाद 74 रन की पारी से आराम से लक्ष्य पूरा कर लिया।
बने ये रिकॉर्ड्स
-
नबी का धमाकेदार अर्द्धशतक
-
मोहम्मद नबी ने सिर्फ 22 गेंदों में 60 रन ठोके।
-
इस पारी में उन्होंने पारी के आखिरी ओवर में डुनिथ वेल्लालगे की गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाये।
-
इससे अफ़गानिस्तान मुश्किल से बचते‑बचते भी बेहतर स्कोर पर पहुँच सका। उनके लिए यह एक प्रकार का “शानदार वापसी” (revival) थी।
-
श्रीलंका की बल्लेबाज़ी: मेंडिस की निर्णायक पारी
-
कुसल मेंडिस ने 40‑बॉल में अर्धशतक लगाया (74*) और नाबाद रहे, जो टीम के लिए निर्णायक साबित हुई।
-
इस पारी में उन्होंने साथी विकेटपर (परेरा मिस‑टॉप ऑर्डर बल्लेबाज) के साथ साझेदारी की जिसने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद की।
-
अफगानिस्तान की हालत और वापसी
-
अफ़गान टीम जब 19वें ओवर तक 137/7 पर फँसी हुई थी, तब नबी ने अंतिम ओवरों में पीछे से संघर्ष कर टीम को सम्मानजनक कुल तक पहुंचाया।
-
उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी ने टीम को 169/8 का टारगेट सेट करने में मदद की।
-
राष्ट्रीय और टूर्नामेंट संबंधी रिकॉर्ड्स
-
SL vs AFG टी‑20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में श्रीलंका अब तीन‑दो से आगे है।
-
इस जीत से श्रीलंका ग्रुप B से सुपेर‑4 में पहुंचने वाली टीमों में शामिल हो गया।
-
नबी ने इस पारी से यह साबित किया कि वे अभी भी दबाव की स्थिति में बड़े काम कर सकते हैं।