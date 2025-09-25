Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : सिर्फ 21 टी20 मुकाबलों में ही अभिषेक शर्मा ने ऐसा तूफ़ानी खेल दिखाया है कि वह भारतीय क्रिकेट के नए ‘सिक्सर किंग’ बनकर उभरे हैं। बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने अब तक 58 छक्के उड़ाए हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर पहुंच चुके हैं। 

रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत

जुलाई 2024 में टी20 डेब्यू करने वाले अभिषेक ने बहुत कम समय में धाक जमा दी। उनके बाद केवल ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह (99) और यूएई के मुहम्मद वसीम (60) ही उनसे आगे हैं। भारत के लिए वह पहले ही टी20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वालों में टॉप-10 में जगह बना चुके हैं।

गेंद-प्रति-सिक्सर औसत में नंबर वन

अभिषेक हर 6.83 गेंद पर एक छक्का लगाते हैं, यह औसत उन 153 बल्लेबाज़ों में दूसरा सबसे अच्छा है जिन्होंने कम से कम 50 छक्के लगाए हों। फुल-मेंबर देशों के खिलाड़ियों में वह पहले स्थान पर हैं, जहां उनके पीछे वेस्टइंडीज़ के आंद्रे रसेल (7.21) आते हैं।

प्रति पारी धुआंधार हिटिंग

अभिषेक हर पारी में औसतन 2.76 छक्के जड़ते हैं। यह आँकड़ा उन्हें इस फॉर्मेट में दुनिया के टॉप-2 में ले जाता है। करणबीर सिंह (3.14) उनसे आगे हैं, लेकिन अभिषेक का यह आंकड़ा एविन लुईस जैसे दिग्गजों से भी बेहतर है।

एशिया कप में चमका बल्ला

एशिया कप 2025 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने एक पारी में पाँच छक्के जड़कर अपनी ताक़त फिर साबित की। भारतीय खिलाड़ियों में सिर्फ रोहित शर्मा (13 बार) और सूर्यकुमार यादव (9 बार) ही अभिषेक से ज़्यादा बार एक मैच में पाँच या उससे ज़्यादा छक्के लगा पाए हैं।

पावरप्ले में सबसे खतरनाक

अभिषेक ने पावरप्ले ओवरों (पहले छह) में 32 छक्के उड़ाए हैं, जो उन्हें शुरुआती ओवरों में सबसे विस्फोटक भारतीय बल्लेबाज़ बना देता है। वहीं बीच के ओवरों में उनके नाम 23 और डेथ ओवरों में 3 छक्के दर्ज हैं। खास बात यह है कि वह स्पिनरों के खिलाफ हर 6 गेंद पर एक छक्का लगाते हैं।

सबसे तेज 50 छक्के

पंत, रोहित या गिल नहीं बल्कि अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज़ 50 छक्के पूरे करने का कारनामा कर दिखाया। उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 331 गेंदों में हासिल किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड जिब्राल्टर के केरोन स्टैग्नो (335 गेंद) के नाम था। फुल-मेंबर देशों में एविन लुईस ने 366 गेंदों में यह उपलब्धि पाई थी।