स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला रविवार, 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर न केवल दोनों देशों, बल्कि दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें टिकी हैं। सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम इस मुकाबले में पाकिस्तान से पुराना हिसाब चुकता करने उतरेगी। भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होने वाले इस मैच का टॉस शाम 7:30 बजे होगा। आइए, इस महामुकाबले से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 इतिहास और दुबई के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

भारत-पाकिस्तान का टी20 इतिहास

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान अब तक तीन बार आमने-सामने हुए हैं। इनमें से दो बार भारत ने जीत हासिल की, जबकि एक बार 2022 के सुपर-4 चरण में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। ओवरऑल टी20 रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें 13 बार एक-दूसरे के खिलाफ खेल चुकी हैं। भारत ने 10 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान को केवल 3 मैचों में सफलता मिली। पिछले पांच टी20 मुकाबलों में भारत ने 3 और पाकिस्तान ने 2 जीते हैं।

पाकिस्तान ने भारत को जिन आखिरी दो टी20 मैचों में हराया, दोनों मुकाबले दुबई में खेले गए थे। पहली बार पाकिस्तान ने भारत को 2012 में टी20 सीरीज के दौरान भारत दौरे पर हराया था। दोनों टीमों का पहला टी20 मुकाबला 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में हुआ था, जो टाई रहा था, लेकिन भारत ने बॉल-आउट में जीत हासिल की थी।

दुबई में भारत-पाकिस्तान के आंकड़े

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान तीन बार आमने-सामने हुए हैं। इनमें से दो बार पाकिस्तान ने जीत दर्ज की, जबकि भारत को केवल एक बार सफलता मिली। इस बार भी दोनों टीमें दुबई में भिड़ने जा रही हैं, और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को सुधारने के इरादे से उतरेगी।

मैच का समय और लाइव प्रसारण

मैच का समय: भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर, 2025 को रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा। टॉस शाम 7:30 बजे होगा।

लाइव प्रसारण: इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी।

सुपर-4 के लिए अहम मुकाबला

एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत जहां अपने मजबूत रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान दुबई में अपने बेहतर प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगा। क्रिकेट प्रशंसकों को एक रोमांचक और कांटे की टक्कर की उम्मीद है।