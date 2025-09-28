स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले के लिए उत्साह चरम पर है। रविवार, 28 सितंबर को रात 8 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महामुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को देखते हुए दुबई इवेंट्स सिक्योरिटी कमेटी ने कड़ी सुरक्षा इंतजामों की घोषणा की है। दुबई पुलिस ने भी स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है।

पिछले मुकाबलों का रोमांच

इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान पहले ही दो बार आमने-सामने आ चुके हैं 14 और 21 सितंबर को। इन मैचों में मैदान के अंदर और बाहर रोमांच और उत्साह का माहौल देखा गया। फाइनल मैच की अहमियत को ध्यान में रखते हुए दुबई प्रशासन ने दर्शकों, खिलाड़ियों और स्टेडियम की सुविधाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरतने का फैसला किया है।

भारत-पाक फाइनल के लिए नियम और निर्देश

अधिकारियों ने बताया कि किसी भी दर्शक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सभी टिकटधारकों से अपील की गई है कि वे समय से पहले स्टेडियम पहुंचें, सुरक्षा जांच में सहयोग करें और नियमों का पालन करें। इसका उद्देश्य किसी भी तरह की देरी या अनहोनी से बचना है।

टीमों की स्थिति

भारत इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय है और हर मैच जीत चुका है। हालांकि, कुछ कमजोरियां भी सामने आई हैं। पाकिस्तान का प्रदर्शन भारत के मुकाबले कमजोर रहा है, लेकिन फाइनल में टीम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने का प्रयास करेगी।

टिकटधारकों के लिए जरूरी निर्देश

मैच शुरू होने से कम से कम 3 घंटे पहले स्टेडियम पहुंचें।

प्रत्येक वैध टिकट पर केवल एक बार प्रवेश मिलेगा, दोबारा प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

स्टाफ के निर्देशों और सभी नोटिसों का पालन करना अनिवार्य है।

केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही वाहन पार्क करें।

स्टेडियम में प्रतिबंधित सामान न लाएं।

प्रतिबंधित वस्तुएं

आतिशबाजी, फ्लेयर, लेजर पॉइंटर और ज्वलनशील/खतरनाक सामग्री।

तेज धार वाले हथियार, जहरीले पदार्थ और रिमोट कंट्रोल वाले उपकरण।

बड़े छाते, कैमरा ट्राइपॉड, रिग्स, सेल्फी स्टिक और बिना अनुमति के प्रोफेशनल फोटोग्राफी।

बैनर, झंडे या पोस्टर बिना आयोजकों की अनुमति के।

पालतू जानवर, साइकिल, स्केटबोर्ड, स्कूटर और कांच की वस्तुएं।

कोई भी ऐसा काम जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाले, अनुशासन भंग करे या नफरत और नस्लवाद को बढ़ावा दे।