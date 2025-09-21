Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने भारत के खिलाफ (India vs Pakistan) एशिया कप (Asia Cup 2025) मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपनी ही राष्ट्रीय टीम की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों को विक्टिम कार्ड खेलना बंद करने और खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। कनेरिया की यह टिप्पणी हाई-वोल्टेज ग्रुप चरण के मुकाबले में भारत के दबदबे वाले प्रदर्शन के बाद आई है जिसके बाद टीम इंडिया ने जानबूझकर मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की परंपरा छोड़ दी थी। 

कनेरिया ने कहा, 'पाकिस्तान क्रिकेट इस समय दयनीय स्थिति में है। ऐसा हमेशा होता है, जब कोई समस्या (हाथ मिलाने में आनाकानी) होती है, तो जिम्मेदारी लेने के बजाय वे दूसरों पर दोष मढ़ते रहते हैं।' उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट अधिकारियों से जवाबदेह होने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा, 'चयनकर्ताओं को 22 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपने कौन सी टीम चुनी? आपने कौन से कोचिंग असाइनमेंट दिए? आपकी गेम प्लान, रणनीति और दृष्टिकोण क्या था?' 

कनेरिया ने स्वीकार किया कि दोनों टीमों के बीच का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। पूर्व लेग स्पिनर ने कहा, 'पाकिस्तान उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं खेल रहा है, जबकि भारत एक शीर्ष स्तरीय टीम है। पिछले मैच में उनके प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से बेहतर नहीं है।' 

हाथ न मिलाने के विवाद के एक दिन बाद PCB प्रमुख और एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप टीम से हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पाइक्रॉफ्ट ने 'कप्तानों से टॉस के समय हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था', जैसा कि परंपरा है। कनेरिया को डर है कि शीर्ष स्तर पर ढांचागत बदलाव और जवाबदेही के बिना पाकिस्तान क्रिकेट और भी नीचे गिर सकता है। 

जैसे-जैसे एशिया कप आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह दबाव का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि खिलाड़ी और प्रबंधन आलोचनाओं का कैसे जवाब देते हैं और क्या वे रविवार को भारत के खिलाफ सुपर 4 के मैच के लिए अपनी लय वापस पा पाते हैं। 