दुबई (UAE) : भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) टी20आई क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) को पछाड़कर टीम के चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने यह उपलब्धि दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) एशिया कप (Asia Cup 2025) मुकाबले के दौरान हासिल की। ​​'जस्सी भाई' ने शानदार गेंदबाजी की और 7.00 की इकॉनमी रेट से 4 ओवर में 28 रन देकर दो विकेट चटकाए। उनके विकेटों में विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद हारिस और सूफियान मुकीम शामिल थे।

अब 72 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बुमराह ने 17.67 की औसत और 6.29 की शानदार इकॉनमी रेट के साथ 92 विकेट लिए हैं जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/7 रहा है। उन्होंने भुवनेश्वर (87 मैचों में 90 विकेट) को पीछे छोड़ दिया है। बुमराह से ऊपर हार्दिक पांड्या (116 मैचों में 95 विकेट), स्पिनर युजवेंद्र चहल (80 मैचों में 96 विकेट) और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (63 मैचों में 99 रन) हैं।

बुमराह के अलावा स्पिनर कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 3/18 के शानदार स्पेल के साथ साहिबजादा फरहान, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज के विकेट लिए। उन्होंने अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन को भी पीछे छोड़ते हुए टी20आई में भारत के छठे सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 42 मैचों में 13.10 की औसत और 6.66 की इकॉनमी रेट से 76 विकेट लिए हैं, जिसमें 5/17 का सर्वश्रेष्ठ स्पेल भी शामिल है। अब पाकिस्तान के खिलाफ आठ अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 8 मैचों में 12.66 की औसत और 5/25 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 18 विकेट लिए हैं।

अक्षर ने फखर जमान और कप्तान सलमान आगा के दो विकेट लेकर अश्विन को पीछे छोड़ते हुए भारत के सातवें सबसे सफल टी20आई गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 73 मैचों में 21.64 की औसत और 3/9 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 74 विकेट लिए हैं। अक्षर ने अपने 200 अंतरराष्ट्रीय विकेट भी पूरे किए। उन्होंने 155 मैचों में 25.06 की औसत से 201 रन बनाए जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/38 रहा, जिसमें 5 बार पांच विकेट और एक बार 10 विकेट शामिल हैं।