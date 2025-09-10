Sports Desk:एशिया कप पुरुष टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में अफगानिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हांगकांग को 94 रन से हराकर अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल और अजमतुल्लाह उमरजई ने अर्धशतकीय पारियों के दम पर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

सेदिकुल्लाह ने नाबाद 73 रन (52 गेंद, 4 चौके, 3 छक्के) की बेहतरीन पारी खेली, जबकि उमरजई ने 53 रन (21 गेंद, 5 छक्के, 2 चौके) की तेजतर्रार बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 82 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। अजमतुल्लाह ने अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की ओर से सबसे तेज 20 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। सेदिकुल्लाह ने मोहम्मद नबी (33) के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रन जोड़े। अफगानिस्तान ने छह विकेट पर 188 रन बनाए।

हांगकांग की टीम इस लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरू से ही दबाव में रही। बाबर हयात ने 39 रन बनाए, जबकि कप्तान यासिम मुर्तजा 16 रन तक ही सीमित रहे। पूरी टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 94 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान के गेंदबाजों में गुलबदिन नायब और फजलहक फारूकी ने दो-दो विकेट लिए, वहीं अजमतुल्लाह उमरजई, कप्तान राशिद खान और नूर अहमद ने एक-एक विकेट हासिल किया।

हांगकांग की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही और पावरप्ले में टीम का स्कोर चार विकेट पर मात्र 22 रन था। पावरप्ले में अंशुमन रथ, जीशान अली, निजाकत खान और कल्हान छालु के विकेट जल्दी गिर गए। बाबर हयात ने थोड़ी देर टिककर 39 रन बनाए और कुछ छक्के भी लगाए, लेकिन टीम के बाकी बल्लेबाज पीछे नहीं आ सके।

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो सही साबित हुआ। सेदिकुल्लाह को शुरुआत में थोड़ा भाग्य मिला जब उनका कैच टपका। मोहम्मद नबी ने भी मध्यक्रम में महत्वपूर्ण 33 रन बनाए। अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में उमरजई ने तेज रफ्तार से रन बनाए, उन्होंने 19वें ओवर में लगातार तीन छक्के और एक चौका लगाकर अपनी पारी को जोरदार बनाया। हालांकि, अगले ही गेंद पर वे आउट हो गए। हांगकांग के लिए किंचित शाह सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 24 रन देकर दो विकेट लिए।