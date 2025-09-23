स्पोर्ट्स डेस्क : भारत को हराना असंभव नहीं है, यह दावा बांग्लादेश के हेड कोच फिल सिमंस ने किया है। उन्होंने एशिया कप सुपर-4 में भारत से होने वाले मुकाबले से पहले बड़ा बयान दिया। श्रीलंका पर मिली जीत से आत्मविश्वास से भरी बांग्लादेश टीम अब मौजूदा विश्व चैंपियन से भिड़ने को तैयार है।

'हर टीम में है भारत को मात देने का दम'

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर और मौजूदा कोच फिल सिमंस ने साफ कहा कि भारत अजेय नहीं है। उन्होंने कहा, 'हर टीम के पास भारत को हराने की क्षमता है। यह मायने नहीं रखता कि उन्होंने पिछले चार मैचों में क्या हासिल किया। सब कुछ इस बात पर टिका है कि बुधवार को साढ़े तीन घंटे के खेल में कौन बेहतर प्रदर्शन करता है।'

माहौल और उत्साह अलग स्तर का

सिमंस ने माना कि भारत से जुड़े मैचों का माहौल हमेशा खास होता है। उन्होंने कहा, 'भारत दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम है। ऐसे मैचों में उत्साह अलग होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाड़ी इस पल का लुत्फ उठाएं और चुनौती को एंजॉय करें।'

पिच और टॉस पर राय

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच को लेकर सिमंस ने बल्लेबाज़ों के लिए इसे बेहतरीन बताया। उनके मुताबिक यहां टॉस का असर नगण्य होगा। उन्होंने कहा, 'मैंने 40 ओवरों में विकेट में कोई खास फर्क नहीं देखा। यहां बल्लेबाज़ों के लिए पिच शानदार है और गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ पर गेंद डालनी पड़ती है।'

गर्मी और फिटनेस की चुनौती

सितंबर की गर्मी में दुबई और अबुधाबी में लगातार क्रिकेट खेलना आसान नहीं है। सिमंस के मुताबिक खिलाड़ी फिट हैं, लेकिन लगातार टी20 क्रिकेट खेलना किसी भी टीम के लिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'यह उतना आसान नहीं जितना बाहर से दिखता है।'

