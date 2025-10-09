नई दिल्ली: दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर है। भारत के पूर्व ऑफ़ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए एक अहम सुझाव दिया है। अश्विन का मानना है कि अगर दोनों दिग्गज 2027 के ODI वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं, तो उन्हें इंडिया A सीरीज और विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 में हिस्सा लेना चाहिए। इस कदम से यह साफ होगा कि दोनों खिलाड़ी अभी भी अपने प्रदर्शन और फिटनेस के प्रति गंभीर हैं।

रोहित और कोहली की वर्तमान स्थिति

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा है। रोहित हाल ही में कप्तानी से हटे हैं और 2027 वर्ल्ड कप तक उनके 40 के पार होने की संभावना है, जबकि कोहली तब 38 वर्ष के होंगे। अश्विन के अनुसार, चयनकर्ताओं के लिए सवाल यह होगा कि क्या ये दोनों खिलाड़ी अगले वर्ल्ड कप के लिए फिट और फॉर्म में रह पाएंगे।

क्यों खेलना है घरेलू क्रिकेट

“अगर उनकी सेवाओं की ज़रूरत है, तो उन्हें मौका देना पड़ेगा। इंडिया A सीरीज और विजय हज़ारे ट्रॉफी उन्हें फॉर्म में रहने और रिदम पकड़ने का अवसर देती हैं। यह केवल यह दिखाने के लिए है कि वे वर्ल्ड कप के लिए गंभीर हैं,” अश्विन ने कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई भी चयनकर्ता या कोच दिल से यह नहीं कह सकता कि रोहित और कोहली की जरूरत नहीं है। उनके अनुभव का कोई विकल्प नहीं है।

आगामी चुनौती

ऑस्ट्रेलिया के बाद, भारत को दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू ODI सीरीज खेलनी है। अगले कुछ महीनों में वरिष्ठ खिलाड़ियों की भविष्य की भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। अश्विन का मानना है कि यह सही दिशा है, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारियों में अनिश्चितताओं को जगह नहीं दी जा सकती।