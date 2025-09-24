स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अब एक नए मंच पर अपना जलवा बिखेरने को तैयार हैं। आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में खेलने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इससे लीग को भारतीय दर्शकों का जबरदस्त आकर्षण मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस दौरान अश्विन के साथ पाकिस्तान के शादाब खान के साथ टीम में नजर आ सकते हैं और यह बात भारतीय फैंस को खल सकती है।

सिडनी थंडर से जुड़ेंगे अश्विन

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 39 वर्षीय ऑफ स्पिनर अश्विन आगामी सीजन में सिडनी थंडर की जर्सी पहनेंगे। वे यूएई में होने वाली ILT20 लीग के बाद 4 जनवरी से टीम के लिए उपलब्ध रहेंगे। फ्रेंचाइज़ी इस हफ्ते आधिकारिक घोषणा कर सकती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने खुद अश्विन से संपर्क कर यह प्रस्ताव दिया। आईपीएल से रिटायरमेंट के बाद अश्विन फ्री एजेंट हो गए थे, जिससे यह सौदा संभव हो सका। आम तौर पर सक्रिय भारतीय खिलाड़ी विदेशी टी20 लीग में हिस्सा नहीं ले पाते, ऐसे में यह कदम ऐतिहासिक है।

पाकिस्तानी खिलाड़ी संग साझेदारी

अश्विन का अनुभव थंडर की गेंदबाजी को और धार देगा। टीम में पहले से क्रिस ग्रीन, टॉम एंड्रयूज और तनवीर संगा मौजूद हैं। अब अश्विन की मौजूदगी से सिडनी शो ग्राउंड जैसे स्पिन-अनुकूल मैदानों पर टीम की ताकत दोगुनी हो जाएगी। अश्विन सिडनी थंडर में पाकिस्तान के शादाब खान, न्यूजीलैंड के लोकी फर्ग्युसन और इंग्लैंड के सैम बिलिंग्स जैसे सितारों के साथ खेलते नजर आएंगे। भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का साथ मिलकर खेलना क्रिकेट फैंस के लिए रोमांचक अनुभव होगा।

संभावित हाईलाइट: सिडनी डर्बी

16 जनवरी को एससीजी में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ मुकाबला अश्विन के BBL सफर का सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता है। इस मैच में उन्हें पाकिस्तान के बाबर आज़म और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जैसे बड़े बल्लेबाज़ों का सामना करना पड़ सकता है। बिग बैश में भारतीय खिलाड़ी की मौजूदगी भले ही दुर्लभ रही हो, लेकिन इससे पहले 2021-22 सीजन में उन्मुक्त चंद ने मेलबर्न रेनेगेड्स से खेला था। लेकिन तब वे अमेरिका के लिए खेलना शुरू कर चुके थे। अश्विन का कदम इसलिए ज्यादा बड़ा माना जा रहा है।