नई दिल्ली : भारतीय स्पिन दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने BBL 15 के लिए सिडनी थंडर के साथ करार करके इतिहास रच दिया है। यह लीग की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा विदेशी करार है। 39 वर्षीय ऑफ स्पिनर BBL में खेलने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर बने। हालांकि वह इस दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान के साथ एक ही टीम में हैं। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पहलवाग हमले के बाद से ही भारत का पाकिस्तान को लेकर रूख कड़ा रहा है चाहे वह खेल का मैदान ही क्यों न हो जिसका एक उदाहरण एशिया कप 2025 में भी देखने को मिला है।

थंडर अपने BBL 15 अभियान की शुरुआत 16 दिसंबर को होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ ग्रैंड फाइनल रीमैच के साथ करेगा और उसके बाद 20 दिसंबर को ENGIE स्टेडियम में सिडनी स्मैश की मेजबानी करेगा। भारतीय महिला खिलाड़ी लंबे समय से WBBL सहित दुनिया भर की घरेलू लीगों में खेलती रही हैं, लेकिन BCCI ने भारत के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू अनुबंधित पुरुष क्रिकेटरों को विदेशों में टी20 प्रतियोगिताओं में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया है। केवल सेवानिवृत्त भारतीय पुरुष खिलाड़ियों को ही विदेशी टी20 लीग में खेलने की अनुमति है।

अश्विन ने एक बयान में कहा, 'थंडर इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे कि वे मेरा उपयोग कैसे करेंगे और मैं इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त साहसी भी था। नेतृत्व के साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही और हम अपनी भूमिका को लेकर पूरी तरह से एकमत हैं। मुझे डेविड वार्नर का खेल बहुत पसंद है और जब आपका नेतृत्व आपकी मानसिकता से मेल खाता है तो यह हमेशा बेहतर होता है। मैं थंडर नेशन के लिए प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हूं।'

यह 39 वर्षीय ऑफ स्पिनर जनवरी की शुरुआत में थंडर के साथ जुड़ेगा। अश्विन जिन मैचों के लिए उपलब्ध हैं उनमें 10 जनवरी को ब्रिस्बेन हीट का सामना करने के लिए थंडर का गाबा दौरा, एंजी स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ उनका मुकाबला (12 जनवरी) और एससीजी में सिडनी स्मैश (16 जनवरी) शामिल हैं। अश्विन ने पिछली गर्मियों में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और पिछले महीने अपने इंडियन प्रीमियर लीग करियर को भी अलविदा कह दिया।

अश्विन का रिकॉर्ड

भारत के लिए 287 मैचों में अश्विन ने 765 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए, जिसमें टेस्ट स्तर पर 537 विकेट शामिल हैं, और इस प्रारूप में सर्वकालिक गेंदबाजों में आठवें स्थान पर हैं। वह भारत के साथ क्रिकेट विश्व कप (2011) और चैंपियंस ट्रॉफी (2013) विजेता हैं, आईसीसी के 2016 के क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और 2011-20 के दशक की पुरुष टेस्ट टीम के सदस्य हैं।

IPL में अश्विन का प्रदर्शन

अश्विन ने 16 IPL सीजन में 5 फ्रैंचाइजियों के लिए 221 मैच खेले हैं, जिससे वह टूर्नामेंट के सातवें सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वह 2010 और 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ दो बार IPL चैंपियन रह चुके हैं और टूर्नामेंट में 187 विकेट लेकर सर्वकालिक पांचवें स्थान पर हैं।

सिडनी थंडर के महाप्रबंधक का बयान

सिडनी थंडर के महाप्रबंधक ट्रेंट कोपलैंड ने कहा, 'मुझे बहुत गर्व है कि अश्विन ने सिडनी थंडर को चुना है। पहली बार जब हमने बात की थी, तब से ही अश्विन ने अपने जुनून, जीतने की चाहत और हमारे क्लब की खासियतों की समझ से सभी को प्रभावित किया है। वह टूर्नामेंट के बीच में नई ऊर्जा और विश्वस्तरीय गेंदबाजी का संचार करेंगे, साथ ही एक लीडर और मेंटर के रूप में उनकी उपस्थिति हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए अमूल्य होगी।' कोपलैंड ने कहा, 'शायद सबसे रोमांचक बात यह है कि पश्चिमी सिडनी में तेजी से बढ़ते भारतीय प्रवासियों के साथ अश्विन का जुड़ाव थंडर नेशन में शामिल होने के लिए सदस्यों और प्रशंसकों की एक नई लहर को प्रेरित करेगा।'

सिडनी थंडर BBL 15 टीम :

वेस एगर, टॉम एंड्रयूज, रविचंद्रन अश्विन (भारत), कैमरन बैनक्रॉफ्ट, सैम बिलिंग्स (इंग्लैंड), ओली डेविस, लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूजीलैंड), मैथ्यू गिलक्स, क्रिस ग्रीन, रयान हैडली, शादाब खान (पाकिस्तान), सैम कोंस्टास, नाथन मैकएंड्रू, ब्लेक निकितारस, डैनियल सैम्स, तनवीर संघा, डेविड वार्नर।