नई दिल्ली : पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने बिग बैश लीग (BBL) में पूरे सीजन के लिए प्रतिबद्धता जताई है और सिडनी थंडर के सभी मैचों में खेलेंगे। उन्होंने शुरुआत में एक छोटे कार्यकाल के लिए अनुबंध किया था, जिसमें केवल कुछ लीग मैच और प्लेऑफ शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहने के लिए अपने अनुबंध को बढ़ा दिया है। BBL इस वर्ष 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेगा।

अश्विन की BBL में विस्तारित भागीदारी एक स्पष्ट कारण से है। बुधवार को नीलामी के पहले दौर में न बिकने के बाद आईएलटी20 में उनका नियोजित कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। उन्होंने बाकी राउंड से तुरंत अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि वे कम वेतन पर लीग में खेलने को तैयार नहीं थे। अश्विन ने ILT20 नीलामी में 120,000 डॉलर के आधार मूल्य के साथ प्रवेश किया था, जो पंजीकृत खिलाड़यिों में सबसे ज़्यादा था, लेकिन घटनाक्रम से निराश थे। अश्विन ने क्रिकबज से कहा, 'यही वह कीमत थी जो मैं न्यूनतम चाहता था, और अगर मेरी कीमत पूरी नहीं होती है तो मैं अपने करियर के इस पड़ाव पर नहीं खेलने को लेकर खुश हूं।'

अगले राउंड में चुने जाने की हमेशा संभावना थी, लेकिन उन्होंने आगे नहीं खेलने का फैसला किया। उन्होंने कहा, 'थंडर के साथ हुए सौदे के कारण मैं नीलामी से कुछ दिन पहले ही नाम वापस लेने वाला था, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही ILT20 के लिए नीलामी में भाग लेने का वादा कर दिया था, इसलिए मैंने अपना वादा निभाया। हालांकि, मैं अपना आधार मूल्य कम करने के लिए सहमत नहीं हुआ।'

उन्होंने गुरुवार को इस वेबसाइट से यह भी पुष्टि की कि उन्होंने पूरे सीजन के लिए सिडनी थंडर के साथ अनुबंध कर लिया है। उन्होंने कहा, 'मैंने पूरे सीजन के लिए सिडनी थंडर के साथ अनुबंध कर लिया है।' चूंकि उन्होंने पहले ही ILT20 के लिए मौखिक रूप से प्रतिबद्धता जताई थी, थंडर और बीबीएल ने उन्हें छूट देने पर सहमति जताई। लेकिन कीमत ज़्यादा होनी थी। ट्रेवर बेलिस द्वारा प्रशिक्षित थंडर पिछले सीजन में तीसरे स्थान पर रहा था।