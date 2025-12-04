Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: आईपीएल से संन्यास लेने के बाद केकेआर के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने अपने करियर का सबसे कठिन गेंदबाज चुनते हुए बड़ा खुलासा किया है। रसेल के मुताबिक, मुंबई इंडियंस के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने हमेशा उन्हें चुनौती दी और उन्हें कई बार आउट भी किया।

"मेरे क्रीज पर आते ही बुमराह गेंदबाज़ी करने लगते थे"

सीज़न 14 साल खेलने के बाद आईपीएल से रिटायर हुए 37 वर्षीय रसेल ने कहा कि बुमराह के खिलाफ बल्लेबाजी करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा।

रसेल ने कहा, 'आईपीएल में मेरे सामने आने वाले सबसे मुश्किल गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह हैं। जैसे ही मैं बैटिंग करने आता हूं, वह गेंद थमा देते हैं। उन्होंने मुझे कई बार आउट किया है, लेकिन मैंने भी उन्हें कुछ शानदार शॉट्स मारे हैं। मुझे ऐसी चुनौतियाँ पसंद हैं। वह दुनिया के सबसे बेहतरीन टी20 गेंदबाज़ों में से एक हैं।'

बुमराह ने रसेल को आईपीएल में 4 बार किया आउट

जसप्रीत बुमराह ने रसेल को चार बार आउट किया है। रशिद खान, क्रिस मॉरिस और शार्दुल ठाकुर ने भी रसेल को 4-4 बार आउट किया है।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना हमेशा रोमांचक: रसेल

रसेल ने बताया कि उन्हें आईपीएल में सबसे ज्यादा मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने में मज़ा आता था। उन्होंने कहा— 'मैं ज्यादातर टीमों के खिलाफ खेलना पसंद करता हूं, लेकिन MI के खिलाफ हमेशा असली फाइट होती है—चाहे वे कोलकाता आएं या हम वानखेड़े जाएं। उनके खिलाफ खेलना एक अलग ही रिंग में उतरने जैसा होता है।'

MI के मुकाबले रसेल का प्रदर्शन

16 पारियों में कुल रन: 260
औसत: 18.57
स्ट्राइक रेट: 148.57

उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 2019 में आई जब उन्होंने ईडन गार्डन्स में 40 गेंदों पर नाबाद 80 रन ठोके थे। उस मैच में बुमराह विकेटलेस रहे और KKR ने 232/2 का विशाल स्कोर बनाया था।