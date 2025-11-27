Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : WBBL 2024-25 में ब्रिस्बेन हीट को बड़ा झटका लगा है। टीम की स्टार भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने सीजन के बचे हुए मैचों में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। स्मृति मंधाना की शादी अचानक स्थगित होने और उनके पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद जेमिमा भारत लौट आई थीं। अब उन्होंने परिवार के साथ रहने का निर्णय लिया है, जिसे फ्रेंचाइजी ने सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। जेमिमा की गैरमौजूदगी से हीट के कैंपेन पर असर पड़ेगा, खासकर तब जब टीम अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश में है। 

जेमिमा रोड्रिग्स का WBBL में वापसी न करने का फैसला

ब्रिस्बेन हीट ने पुष्टि की कि जेमिमा रोड्रिग्स बाकी WBBL सीज़न में नहीं खेलेंगी। 10 दिन पहले वह होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ मैच समाप्त होने के बाद स्मृति मंधाना की शादी के सेलिब्रेशंस के लिए भारत आई थीं। लेकिन शादी से ठीक पहले स्मृति मंधाना के पिता को दिल का दौरा पड़ने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इसके बाद जेमिमा ने परिवार को सपोर्ट करने और भारत में ही रहने का फैसला किया। हीट मैनेजमेंट ने उनके निर्णय को पूरी तरह स्वीकार किया और उनकी वेलबीइंग को प्राथमिकता बताया। 

फ्रेंचाइजी का बयान – “उनकी भलाई सबसे महत्वपूर्ण”

ब्रिस्बेन हीट के CEO टेरी स्वेनसन ने जेमिमा के फैसले का सम्मान किया। उनका कहना था, जेमिमा क्लब की टॉप इंटरनेशनल ड्राफ्ट पिक थीं। फैंस उनकी बल्लेबाजी इस सीजन में और देखना चाहते थे। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनका परिवार महत्वपूर्ण है। स्वेनसन ने कहा कि क्लब जेमिमा और स्मृति मंधाना के परिवार को शुभकामनाएं देता है और कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। जेमिमा ने भी अपनी निराशा जाहिर की कि वह टीम को जॉइन नहीं कर पा रहीं, लेकिन उन्होंने टीम और फैंस का धन्यवाद किया कि उन्होंने हालात को समझा। वह अपने साथियों के संपर्क में हैं और टीम के बाकी मैचों के लिए शुभकामनाएं दे चुकी हैं। 

हीट की चुनौतियां – पहली जीत की तलाश जारी

इस सप्ताह एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर मिली करीबी हार ने हीट का मनोबल गिराया है। टीम अब तक WBBL 2024-25 की अपनी पहली जीत की तलाश में है। जेमिमा जैसी खिलाड़ी का उपलब्ध न होना टीम के लिए और कठिनाइयां खड़ी कर सकता है, क्योंकि उनका अंतरराष्ट्रीय अनुभव, मध्य क्रम में स्थिरता, मैच फिनिश करने की क्षमता हीट के लिए बेहद अहम थी। अब टीम का पूरा ध्यान एडिलेड ओवल में शुक्रवार को सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ होने वाले मैच पर है। 

ग्रेस हैरिस की वापसी से मिली राहत

अच्छी खबर यह है कि ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस टीम में लौट आई हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण उन्हें आराम दिया गया था, और उनकी गैरमौजूदगी में टीम सामंजस्य खोजने में संघर्ष कर रही थी। हैरिस ने लिली बैसिंगथवेट की जगह ली है, और उनका आना बैटिंग व गेंदबाजी दोनों में मजबूती लाएगा। हीट इस मौके को अपने कैंपेन को पटरी पर लाने के तौर पर देख रही है। 