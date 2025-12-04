रायपुर : दक्षिण अफ्रीका को भारत के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में चार विकेट से रोमांचक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले एडन मार्क्रम ने कहा कि रन बनाना तभी मायने रखता है जब टीम जीतती है और वह पहले वनडे में मामूली अंतर से मिली हार के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। मार्क्रम ने 110 रन की शानदार पारी खेली जिससे दक्षिण अफ्रीका 359 रन के लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा। भारत ने रांची में खेला गया पहला वनडे 17 रन से जीता था।

मार्क्रम ने मैच के बाद कहा, ‘रन तभी मायने रखते हैं जब आप मैच जीतते हैं। ईमानदारी से कहूं तो कम से कम मेरे लिए तो यही मायने रखता है। अगर हम आज हार जाते तो मैं पिछले मैच की तरह ही दुखी होता। जीत हासिल करके मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई है।' उन्होंने पहले मैच का जिक्र करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि पहले मैच में शुरुआत में ही तीन विकेट गिर जाने के कारण ही हम जीत हासिल नहीं कर पाए और इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं।'

दूसरे वनडे में मार्क्रम के शतक के बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने 54 रन और मैथ्यू ब्रीट्जके ने 68 रन बनाए, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने चार गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। मार्क्रम ने कहा, ‘ऐसा लग रहा था कि जैसे हम फिर से पहले वाला मैच खेल रहे हैं।' श्रृंखला बराबर करने के बाद दक्षिण अफ्रीका अब शनिवार को विशाखापत्तनम में होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मैच को जीत कर श्रृंखला अपने नाम करने की कोशिश करेगा जिससे टी20 विश्व कप और वनडे विश्व कप से पहले टीम का मनोबल बढ़ेगा। मार्क्रम ने इस बारे में कहा, ‘अभी इन टूर्नामेंट में काफी समय है लेकिन विश्वास और आत्मविश्वास संभवतः दो चीजें हैं जिन्हें आप एक टीम के रूप में हासिल कर सकते हैं। बड़े लक्ष्य हासिल करने से टीम को यह आत्मविश्वास मिलता है और भविष्य में ऐसी स्थिति में होने पर हम कह सकते हैं कि हमने पहले ऐसा किया है और फिर से ऐसा कर सकते हैं।'