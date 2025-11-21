Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

रावलपिंडी : बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस ने 4-0-9-3 के शानदार स्पेल और कप्तान सिकंदर रजा ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए टी20 विश्व कप जीत चुकी श्रीलंका पर 67 रन से बड़ी जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में T20 ट्राई-सीरीज में श्रीलंका को 95 रन पर ऑल आउट कर दिया और अपने 162/8 के टोटल का बचाव करते हुए जीत अपने नाम की। 

यह T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के किसी फुल मेंबर पर जिम्बाब्वे की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने ट्राई-सीरीज टेबल में नेट रन-रेट पर दो पॉइंट्स (दो मैचों में) के साथ टॉप जगह बना ली है, जो पाकिस्तान के एक मैच में पॉइंट्स के बराबर है। यह इस इवेंट में श्रीलंका का पहला मैच था। इवांस और रिचर्ड न्गारावा (2-15) की लीडरशिप में जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उनके सभी छह गेंदबाजों ने विकेट लिए जिससे श्रीलंका के लिए जो टारगेट शुरू में आसान लग रहा था, वह बुरे सपने में बदल गया।

पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हुए श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 162/8 पर रोक दिया था, यह मामूली टोटल ब्रायन बेनेट (4x5, 6x1) के 42 बॉल में 49 और कप्तान सिकंदर रजा (4x3, 6x2) के 32 बॉल में 47 रन की मदद से बना था। श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की थी और जिम्बाब्वे 40/2 पर था जिसके बाद बेनेट और रजा ने तीसरे विकेट के लिए 60 रन की पार्टनरशिप की। बेनेट 120 के स्कोर पर हसरंगा का शिकार हुए और जिम्बाब्वे ने रेगुलर इंटरवल पर विकेट गंवाकर 162/8 पर रोक लगा दी। 

श्रीलंका ने 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ओवर की पांचवीं गेंद पर पथुम निसांका और अगले ओवर में कुसल परेरा का विकेट गंवा दिया। पावर-प्ले के तुरंत बाद उनका स्कोर 29/4 था और वे संभल नहीं पाए और 95 रन पर आउट हो गए। कप्तान दासुन शनाका ने अकेले ही 25 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने पूरी तरह हार मान ली, क्योंकि शनाका के अलावा सिर्फ भानुका राजपक्षे (11) ही दहाई के आंकड़े तक पहुंचे, क्योंकि स्कोर में एक्स्ट्रा रन का दूसरा सबसे बड़ा योगदान था। इसके लिए वे खुद जिम्मेदार थे क्योंकि उनमें से ज्यादातर खराब शॉट खेलकर आउट हुए।  
 